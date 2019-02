Liberiaan krijgt 28 maanden cel BVDH

21 februari 2019



Een 36-jarige asielzoeker uit Liberia is veroordeeld voor het dealen van drugs. Hij krijgt van de Hasseltse correctionele rechtbank een celstraf van 28 maanden. De man, die al veertien jaar woonachtig is in Sint-Truiden, moet bovendien een boete van 8.000 euro betalen. Hij was actief in 2016 en verhandelde onder meer cannabis, speed en heroïne. Enkele afnemers wezen hem aan als verkoper en ook de persoon die hem onderdak verschafte, zorgde voor bezwarende getuigenissen. Dat resulteerde in een huiszoeking. Eerder werd de man voor gelijkaardige feiten reeds veroordeeld.