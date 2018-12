Lekker kerstcadeau voor elke Truienaar: frituuruitbater trakteert op gratis frietjes “voor iedereen” AW

27 december 2018

12u53 0 Sint-Truiden De frietjes van Tjèn of Etienne Plevoets (56) zouden eender welke Truienaar kunnen smaken. De man bakt dan ook al dertig jaar frieten bij frietkot Casino. Om dat te vieren trakteert de frituuruitbater “iedereen” op gratis friet.

Als kerstgeschenk én om zijn dertigjarig vakmanschap te vieren trakteert Etienne Plevoets, praatgrage frituuruitbater van frietkot Casino in Sint-Truiden “iedereen” op gratis frietjes. Elke inwoner van Sint-Truiden “en ver daarbuiten” is welkom op 30 december na 17 uur. Dat kondigt ‘Tjèn’ aan via een ludiek filmpje op zijn Facebookpagina. Ideaal om het jaar goed af te sluiten!



Daarbij tipt hij nog dat er nog vele acties zullen volgen: “Maar de primeur is 30 december”.

