Leerkracht wees homejackers de weg naar hoogbejaarde vrouw: “In dit huis moet je zijn” Birger Vandael

01 maart 2019

13u41 2 Sint-Truiden Een 30-jarige Truienaar wordt door het openbaar ministerie aangeduid als de tipgever bij een homejacking in Sint-Truiden. De man werkte als leraar op een migrantenschool in Evere en bracht zijn leerlingen op de hoogte van een interessant adres waar een weerloze vrouw van 88 woonde. Hier zou hij eerder al in zijn functie van brandweerman zijn gepasseerd. “In wat voor wereld leven wij?”, vroeg de procureur zich af, alvorens veertig maanden voor de man te vorderen.

“31 oktober 2016 is een dag die Bertha Gemis niet meer zal vergeten”, opent de procureur zijn versie van de feiten. “Al vroeg die ochtend kreeg ze een aantal mensen in zwarte outfit aan de deur. De vrouw had op dat moment het bezoek van een pedicure. Met geweld kwamen de heren binnen en de 88-jarige dame werd brutaal op de grond geduwd en twee kettingen werden van haar hals getrokken. Verder eisten de homejackers geld. De vrouw van de pedicure kreeg het mes op de keel gezet.”

Oplettende getuige

Nadat de hele woning werd doorzocht, gingen de daders aan de haal met de buit, waaronder enkele juwelen. Van de pedicure namen ze onder meer de gsm, auto en pedicuretas mee. Dankzij een oplettende getuige, die de daders van de Gorsemweg naar het station zagen lopen en in een blauwe Peugeot zagen stappen, kwam de politie al snel op het spoor van de daders. Ze kwamen uit bij een Senegalese die in Brussel woont. Haar 21-jarige dochter reed met de wagen en zou de heren hebben afgezet in Sint-Truiden. Een huiszoeking verder, werden vier daders aangeduid: twee minderjarigen, een man van Afrikaanse origine en een vierde man.

Fantasten

“Ik denk niet dat toeval bestaat”, zuchtte de procureur toen hij over de Truienaar begon. “Ik ben ervan overtuigd dat hij de mannen naar het adres stuurde omdat hij wist wie daar woonde en wat er te vinden was. Er is voor mij voldoende bewijs van zijn bewust handelen, daarvoor is geen bijkomend onderzoek nodig!” Beklaagde zelf vertelde dat hij destijds een moeilijke periode in zijn leven kende. “Ik brak mijn kaak met voetballen, mijn vriendin had me verlaten en ik dronk veel. Ik had inderdaad contact met mijn leerlingen en ging soms mee in hun verhalen. Het waren immers fantasten en ze zaten ook soms op mijn gsm. Ik viel van m’n stoel toen ik hoorde waarvan ik beschuldigd word. Het is erg wat er met de slachtoffers is gebeurd.”

Toeval te veel

De procureur noemt het pedagogisch onverantwoord dat de leraar meeging in het verhaal van zijn leerlingen. “In welke cursus staat dat geschreven? Nu probeert hij het zo te draaien alsof men het bericht van de brandweer op zijn gsm heeft gelezen, maar op een bepaald moment stuurden de daders hem een foto van het huis van de vrouw. Hij antwoordde met: “Ja, dat is het huis”. En dan blijkt dat hij er eerder al geweest was als brandweerman, dat is het toeval te veel.”

In welke cursus staat dat je dit als leraar moet doen? Procureur over het gedrag van de leraar

Misbruik

De twee minderjarige daders verschenen voor de jeugdrechtbank, de twee meerderjarige daders betwisten de feiten niet en riskeren 55 maanden bij verstek en 50 maanden cel. De jonge dame die met de wagen reed, riskeert 40 maanden. Volgens haar advocaat Bjorn Reynders wist ze niet dat ze mee hielp aan een homejacking, hij vraagt de vrijspraak. De advocate van de Truienaar werd verrast door enkele nieuwe elementen in het onderzoek. “Mijn cliënt ontkent noch bekent dat hij als brandweerman op interventie was op dat adres. Het lijkt me een te snelle conclusie om te stellen dat hij op voorhand wist waar hij aan meewerkte. Mijn cliënt was zo verbaasd dat dergelijke feiten zo kunnen volgen uit een verziekt contact met een leerling. Men heeft misbruik gemaakt van zijn informatie!” De advocate vraagt de vrijspraak voor de man, die vandaag elders les geeft en het vonnis op 29 maart zal vernemen.