Leegloop bij N-VA 01 augustus 2018

Tumult in de Truiense N-VA-afdeling nu blijkt dat de 3 van de 7 gemeenteraadsleden hun koffers pakken na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Zij staan ook niet meer op de verkiezingslijst van de N-VA.





N-VA-gemeenteraadsleden Ghilaine Hendricx, Anne Termonia en de populaire Olivier Gobba hebben er genoeg van en komen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer op. Volgens centrumhandelaar Olivier Gobba omdat hij het te druk heeft met zijn werk en zijn interesse in de gemeentepolitiek deemsterde. Ook bij Anne Termonia horen we hetzelfde verhaal. Te druk met haar job als advocaat in combinatie met het moederschap. Op de vraag of ze afgeknapt is op het feit dat er een mogelijk voorakkoord is afgesloten waarbij haar partijgenoot Jelle Engelbosch schepen zou worden in de Trudostad, blijft het even stil aan de andere kant van de smartphone. "U bent precies wel goed op de hoogte, waarna de onverbiddelijke kiestoon klinkt." Wordt ongetwijfeld vervolgd. (DSS)