Laure opent wijnhandel in vorm van wijnkist 07 september 2018

02u33 0 Sint-Truiden De Nieuwerkerkse Laure Kempeneers (31) studeerde in 2014 af als de eerste Vlaamse wijnmarketingexperte . Na drie jaar studeren in het Franse Bordeaux, behaalde ze het diploma 'MBA Wine Marketing & Management'. Haar passie voor wijn ontstond in de Haspengouwse wijngaarden. Vandaag opent ze haar vernieuwende wijnhandel VeriVino in Sint-Truiden. Het prachtige gebouw doet denken aan een wijnkist.

Haar passie voor wijn ontstond in de Haspengouwse wijngaard Clos d'Opleeuw met mentor Peter Colemont aan haar zijde. Daarna trok ze richting Bordeaux, waar ze zich inschreef aan het IPC en zich specialiseerde in 'Commerce des Vins et Spiritueux'. Hierna verbeterde ze haar marketing skills nog meer en schreef zich in aan de INSEEC Business School in Bordeaux.





Tijdens haar opleiding moest ze ook twee stages van zes maanden volbrengen. Die brachten haar tot in Shanghai in China, en tot bij wijnimporteur Hasselt Millésime.





Vandaag opent ze haar eigen wijnhandel van de toekomst VeriVino in Sint-Truiden in een prachtig gebouw dat de vorm van een wijnkist aanneemt. Ze geeft bovendien workshops, degustaties en masterclasses.





Wie de wijnen van Laure wil ontdekken is welkom op de degustatiedagen van zaterdag en zondag 13 en 14 oktober 2018. (DSS)