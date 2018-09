Landbouwminister ziet versoepeling seizoensarbeid zitten 07 september 2018

02u36 0 Sint-Truiden Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft op een bijeenkomst met fruittelers beloofd seizoensarbeid te versoepelen.

Hilde Vautmans (Open Vld), schepen van Landbouw in Sint-Truiden, is tevreden. "Ik kan positief terugblikken op het gesprek met minister Ducarme en de fruitboeren. Vooreerst zal de minister pleiten voor een hervorming van de seizoensarbeid en de sociale partners proberen te overhalen tot een akkoord te komen. De seizoensarbeid in de tuinbouwsector moet uitgebreid worden tot 100 dagen per jaar, in tegenstelling tot de 65 dagen vandaag. In de champignon- en witloofteelt kan 100 dagen wel, daar moeten we een voorbeeld aan nemen. Ook moeten we beseffen dat seizoensarbeiders wegvluchten naar andere Europese landen waar ze wél 100 dagen kunnen werken. Daarmee komen onze fruitboeren de nodige mankracht te kort."





De landbouwsector staat ook al jaren onder druk door de Ruslandboycot. "Wij verkopen nu al het vijfde jaar op rij onder de verkoopprijs. Het is niet fair dat wij de munitie moeten leveren in deze geopolitieke handelsboycot, maar in plaats van een compensatie krijgen wij een gepeperde rekening gepresenteerd. Het openen van nieuwe markten is goed, maar niet voldoende", zegt fruitteler Jos Derwael. De voorbije droogte maakte al duidelijk dat het landbouwbeleid aangepast moet worden aan de klimaatsverandering, zodat boeren beter kunnen overleven. "Op federaal niveau heb ik mijn duit in het zakje gedaan door te zorgen dat de boeren een uitstel van betaling van de socialezekerheidsbijdragen bekomen. Voor de rest is Vlaanderen aan zet", zegt Ducarme. (DSS)