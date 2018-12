Laatste kerstnachtmis na 800 jaar in Minderbroederskerk van Sint-Truiden De Laatste Minderbroeders van Sint-Truiden trekken na 800 jaar de deur van hun barokke kerk definitief achter zich dicht. Maar de laatste volgelingen van Franciscus nodigen iedereen nog een laatste keer van harte uit op hun laatste kerstvieringen in Sint-Truiden. DSS

18 december 2018

Op Kerstavond, 24 december zingt het koor de Schalmei vanaf 23u.30 religieuze kerstliederen en om 24u.00 is er de allerlaatste middernachtmis in de Minderbroederskerk. Iedereen is van hart welkom