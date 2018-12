Laatste keer traditioneel vuurwerk in Sint-Truiden Voortaan enkel geluidsarm vuurwerk in de Trudostad Dirk Selis

26 december 2018

12u48 0 Sint-Truiden Vuurwerk is voor jong en oud een magisch moment van gedeelde vreugde. Maar het zal in Sint-Truiden voor de laatste keer zijn. Vanaf 2019 is er enkel nog geluidsarm vuurwerk te zien en vooral te horen. “Voor de dieren lokken die onverwachte, luide knallen paniek uit. Elk jaar opnieuw lopen dieren verloren of raken ze gewond. ” zegt schepen voor Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers

“Sint-Truiden organiseert zelf geen vuurwerk op oudejaarsnacht. Er is wel een vuurwerk op de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel op 6 januari. Particulieren en professionelen mogen vuurwerk afsteken op oudejaarsnacht tussen 23u30 en 0u30. Hiervoor moest er weliswaar vóór 7 december een toestemming worden aangevraagd. Er hebben zo’n 15 mensen een vuurwerk in Sint-Truiden aangevraagd, dat zijn vooral buurtcomités en verenigingen. Wij geven dat door aan de politie en die controleert of alles in goede orde verloopt. Inwoners die dat niet naleven, riskeren een GAS-boete van maximaal 350 euro. In de toekomst wil ik er bovendien naar toe om enkel geluidsarm vuurwerk toe te laten. Geluidsarm vuurwerk is niet volledig stil. De knal bij de ontsteking van het vuurwerk is nog altijd duidelijk merkbaar, maar in de lucht is het geluidsarme vuurwerk stiller. Het welzijn van dieren staat hierbij voorop. Ook voor het vuurwerk tijdens de augustuskermis, ja. Ik ga kijken hoe we dit reglement kortelings op de gemeenteraad kunnen agenderen.” zegt de nieuwe schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers.

Tips van GAIA

Gestresseerd en verward vluchten dieren soms ver weg van de lichtflitsen en het geluid. Op 2 januari 2018 raakte een zwangere merrie zwaargewond door vuurwerk. En op 9 januari stierf in Zonhoven een veulen. “Elk jaar opnieuw lezen we dezelfde verhalen”, vertelt GAIA-directeur Ann De Greef. “Aan mensen met huisdieren, geven we onderstaande tips. Hou huisdieren binnen zodra het donker wordt. Sluit ramen en deuren, gordijnen, rolluiken en eventuele kattenluiken. Laat het licht branden en doe de radio of de tv aan om het ergste lawaai van het vuurwerk buiten te dempen. Houd paarden, ezels, pony’s en runderen op stal. Zorg dat uw huisdier gechipt en geregistreerd is en het naamkokertje om heeft. Zo kan jouw huisdier makkelijk teruggevonden worden als het toch zou weglopen.”

CD’s met vuurwerkgeluiden

“U kunt uw huisdieren langzaam laten wennen aan vuurwerk. Er zijn cd’s met vuurwerkgeluiden te koop, of u kunt bestanden met vuurwerkgeluiden downloaden op het internet. Begin uw huisdier niet overdreven veel te troosten als het bang is van het vuurwerk, tenzij er sprake is van complete paniek. Straf uw dier ook niet als het zich angstig gedraagt.”