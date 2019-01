Laatste kans om Sint-Truiden by lights te beleven DSS

21 januari 2019

16u50 2 Sint-Truiden Op zaterdag 26 januari sluit ‘Sint-Truiden by lights by music’ het vijfde editie van de spectaculaire lichtwandeling in schoonheid af. De balans van het voorbije seizoen was opnieuw erg positief.

“Op basis van het aantal aanvragen bij de balie en de afgehaalde wandelplannen, hebben de voorbije vier maanden zo’n 2000 mensen de route afgelegd. De ‘sweet lights’-luxeformule met persoonlijke gids bracht meer dan 500 wandelaars op de been. En nog eens 1300 bezoekers kwamen langs op één van de muzikale zaterdagen tijdens ‘Sint-Truiden by lights by music’. We mogen dus gerust spreken van een succes. Nu de huidige samenwerking met Philips Lighting na vijf jaar afloopt, gaan we dus zeker verder bekijken hoe we deze mooie winterse belevingswandeling ook volgend seizoen gewoon kunnen blijven aanbieden”, duidt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

Wie het toeristische arrangement in zijn huidige vorm nog wil beleven, wacht wel best niet te lang. De mooiste Truiense plekjes lichten nog op op 25, 26 en 27 januari. Zaterdag 26 januari is er voor de laatste keer ook de muzikale versie die net dat tikje meer biedt. Tussen de lichtkunstwerken door, kun je dan op vijf locaties genieten van allerlei liveoptredens.

Accordeonklanken

‘Generation Gap’ doet de grootste hits van de voorbije decennia weerklinken in de Zoutkist. In de Sint-Gangulfus geeft het damestrio van ‘Vokali’ het beste van zichzelf, terwijl ‘Gospel Akkoord’ de kerkgangers aan de Minderbroederssite in vervoering brengt. Aan het Begijnhof voert Dominique Lauwers met haar dansers een magische performance uit en Jonas Van Esch duikt ten slotte op wisselende locaties op om iedereen te trakteren op zijn zwierige accordeonklanken.