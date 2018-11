L’Angelo Rosso Wanneer Italiaanse engeltjes op je tong plassen Dirk Selis

19 november 2018

17u07 0 Sint-Truiden Op een steenworp van de middeleeuwse burchttoren van het landelijke dorpje Brustem ligt het prachtige gerenoveerde L’Angelo Rosso van Roberta Silvestrini en Filippo Catania. Het historisch pand werd onder handen genomen door architectenbureau Klaararchitectuur en dat leverde een prachtig samenspel op tussen landelijk historisch en snedig Italiaans design.

Italiaans: spreken gaat minder, maar we eten en drinken het voortreffelijk. Vol verwachting wandelen we door een Coppoliaanse ontvangstruimte naar de ruime en akoestisch voortreffelijke gelagzaal. We zetten ons aan een met oog voor detail gedekte ronde tafel. Het ruime en grootstedelijk aandoende restaurant straalt Italiaans design uit.

Genoeg rond gekeken, aan het werk nu! Delicaat en verfijnd is de carpaccio van Sint-Jacobsvruchten met een lichte marinade van kambuchathee en structuren van rode biet, granite en gepekelde ui. Mijn tafelgenoot drinkt daarbij een Cambrugiano van 2014. Een prachtige Verdicchio met een strogele kleur. De neus is rijk aan delicate aroma’s van tropisch fruit en een vleugje rozemarijn. Voor 47 euro is deze wijn op restaurant zeker niet te duur. De wijnkaart van Filippo is trouwens uitmuntend, al staan bij het duurdere gamma geen jaartallen vermeld. Maar de gastheer is steeds bereid om zijn rijke wijnkennis met je te delen en wie wil mag afdalen naar de imposante wijnkelder.

Ik proef de risotto van pompoen met zacht gegaard kalfsvlees. Heerlijk smeuïg en net korrelig genoeg. We laten onze maag even op rust komen met een vloeibaar sorbet van Amarena en yoghurt.

Als hoofdgerecht kiezen we voor “Hert Rossini” met hertenfilet en ganzenlever in een marsalasaus en een zalfje van kweepeer. We drinken daarbij een Dolcetta ‘d Alba. Dolcetto is een blauw druivenras uit Piëmonte dat ontstond in de Langheheuvels net ten zuiden van het Barologebied. Diep van kleur en gematigd intens qua boeket, met duidelijk donkere fruittoetsen van blauwe bessen.

De dolce dan. We proberen een mousse van praliné, hazelnoot crumble, een toefje sinaasgelei in combinatie met een sorbet van bloedappelsien.

Er zijn van die restaurants waar je geen seconde hoeft te twijfelen of ze een topscore waard zijn. L’ Angelo Rosso is er zo één.

L’Angelo Rosso

Brustem-Dorp 156, 3800 Sint-Truiden

Gesloten 12 tot 16 april, 19 juli- 2 augustus, dinsdag en woensdag

Voorgerecht 21 €

Hoofdgerecht 42 €

Dessert 12 €