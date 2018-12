Kussen onder het kerstafdakje brengt geluk “Koppeltjes met wat geluk maken kans op een HLN-abonnement” Dirk Selis

21 december 2018

18u46 0 Sint-Truiden Uitbater Joachim Mathijs van kranten winkel “De Oude Post” ziet een nieuwe kersthype voor zijn ogen gebeuren. Romantische zielen komen onder het kerstafdakje van zijn krantenwinkel “ De Oude Post” kussen voor goed geluk. Joachim gaat de lustige kussers nu belonen met een krantenabonnement.

“Onze krantenwinkel bestaat nu bijna negen jaar en ondertussen is onze winkel uitgegroeid tot een buurtwinkel waar iedereen zich thuis voelt, elkaars naam kent en gezelligheid troef is. We zijn ook nooit verlegen geweest om steeds wat verder te gaan dan de “gewone” krantenwinkel. Zo hebben we al enkele geslaagde events gehad, zoals Nief Sintruin Jingelt met ongeveer 1000 mensen in de strijd tegen kinderarmoede, hebben we een groot scherm geplaatst waar we samen het WK op volgden en ook nu weer ademt de winkel één en al kerstsfeer uit.” zegt Joachim Mathijs van krantenwinkel “De Oude Post”.

25.000 kerstlichtjes.

“Mijn vader heeft samen met ons een tweetal weken en enkele nachtjes doorgewerkt aan de kerstdecoratie. We zijn ongelooflijk trots op ons resultaat! Elk stuk dat je ziet is volledig zelf gecreëerd en ontworpen. In totaal hangt er 150 meter aan kerstlampjes of zo’n 25.000 kerstlichtjes.” legt Joachim uit. “Onze “pergola” buiten staat nog niet zolang maar moet de mensen in de kersstsfeer brengen. Een koppeltje dat hier regelmatig langskomt heeft het idee gelanceerd om elkaar te kussen onder ons “afdakje”. Tja, blijkbaar neemt men dat in de buurt over en nu zien we hier regelmatig dat mensen onder ons dakje staan te kussen.”

HLN-abonnement

“We vinden dat wel leuk. En daarom gaan wij nu vijf HLN Limburg abonnementen van één maand wegschenken. Het enige wat je ervoor moet doen, is komen kussen onder ons kerstafdakje. Je stuurt de selfie naar ons door via facebook, of je tagt ons erin of je laat de foto door ons maken. We geven de 2 meest originele inzendingen een maand abonnement en dan worden er nog 3 met de onschuldige hand van mijn kinderen getrokken. De actie loopt tot 31 december. Dit is allemaal te volgen op onze FB pagina “De Oude Post” ! Liken en sharen mag altijd.”besluit Joachim.