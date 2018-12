Kussen doe je aan De Oude Post (en wie weet win je er een HLN-abonnement mee!) Dirk Selis

21 december 2018

18u46 0 Sint-Truiden Kussen voor goed geluk, de kersthype van dit jaar. En Joachim Mathijs van ‘De Oude Post’ zit er haast met zijn neus op. Want dat kussen, dat doen de romantische zielen massaal onder het kerstafdakje van zijn krantenwinkel.

“Onze krantenwinkel bestaat nu bijna negen jaar en in die tijd zijn we uitgegroeid tot een buurtwinkel waar iedereen zich thuis voelt, elkaars naam kent en gezelligheid troef is”, vertelt Joachim. “We zijn ook nooit verlegen geweest om steeds wat verder te gaan dan de ‘gewone’ krantenwinkel. Denk dan aan geslaagde events zoals Nief Sintruin Jingelt, het grote scherm voor het WK en de kerstsfeer die onze winkel nu ademt.”

25.000 kerstlichtjes

“Mijn vader heeft samen met ons zo’n twee weken — en enkele nachtjes — doorgewerkt aan de kerstdecoratie”, vervolgt Joachim. “En we zijn ongelooflijk trots op het resultaat! Alles wat je ziet, werd zelf ontworpen en gecreëerd. Alles samen hangen er zo’n 25.000 kerstlichtjes. Onze ‘pergola’ staat er nog niet zo lang, maar doet het erg goed. Een koppeltje dat hier regelmatig langskomt, heeft het idee gelanceerd om elkaar te kussen onder ons ‘afdakje’. En blijkbaar nemen ze dat nu in de hele buurt over, want we zien hier nu regelmatig koppeltjes kussen!”

HLN-abonnement

Joachim wil al die liefde graag nog wat aanwakkeren. “We gaan vijf abonnementen op HLN Limburg schenken”, klinkt het. “Al wat je moet doen, is elkaar kussen onder ons kerstafdakje en daar een selfie van maken. Die stuur je dan door via Facebook — je mag ons ook taggen. Of je laat ons de foto maken. De twee meest originele inzendingen krijgen een abonnement, en dan zullen mijn kinderen met de onschuldige hand de drie overige winnaars uit de pot trekken. De actie loopt tot 31 december en kan gevolgd worden via onze FB-pagina ‘De Oude Post’. Liken en sharen mag!”