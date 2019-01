Kunstwerk ‘Hemel op Aarde’ naar de verdoemenis Het roemloze einde van een kunstwerk met een lange lijdensweg Dirk Selis

22 januari 2019

16u20 1 Sint-Truiden ‘Hemel op Aarde’ het nieuwste kunstwerk van Gert Robijns, een reusachtig bewegende spiegel die “tijd en ruim wou verenigen” is in de nacht van maandag op dinsdag vernield. De stalen voet is omgebogen en de spiegel is aan diggelen geslagen. De installatie met een prijskaartje van 60.000 euro stond er nog maar van 1 oktober en kende een moeizame start. Een technisch defect zou aan de oorsprong liggen.

Het was een fiere Gert Robijns die op 1 oktober 2018 zijn jongste creatie aan de pers voorstelde in Sint-Truiden. Het Speelhof vormde het decor van ‘Hemel op Aarde’. Deze installatie van zes bij drie meter bestond uit staal, aluminium, een spiegel, een hydraulische pomp en een windsensor. Die onderdelen vormden samen een monumentaal bewegend en bovendien permanent kunstwerk. “De spiegel is zodanig gemaakt dat hemel en aarde afwisselend in beeld komen. Als de spiegel neerligt, toont hij een stukje van het universum waarin vormen en kleuren voortdurend wisselen. Als hij zich rechtop zet - dat gebeurt om het kwartier - slorpt hij het landschap in zich op. Tijd en ruimte verenigen zich zo in een regelmatig, rustgevend ritme”, vertelde Gert Robijns op die stralende herfstdag.

Zonder stroom

Maar het was meteen ook het begin van een lange lijdensweg. De problemen begonnen nog maar net na de plechtige opening. Zijn kunstwerk, dat stroom nodig had, werkte niet. De stadsdiensten waren vergeten om stroom te voorzien. Tot aan de verkiezingen konden dure stroomgeneratoren soelaas bieden. Maar na 14 oktober stond het kunstwerk er nietszeggend bij, tot ongenoegen van de Truienaren die de dure kosten van het niet-werkend kunstwerk hekelden. De stroomgeneratoren zouden gepikt zijn en de verlengkabels werden door dieven opgegraven en ontvreemd. De kunstenaar hield de lippen tandenknarsend op elkaar terwijl de stadsdiensten onderling ruzieden wie nu de stekker van het kunstwerk moest voorzien.

Onderzoek

Maar begin december kwam er dan toch stroom, en kon het kunstwerk naar behoren functioneren. Tot gisterennacht ‘Hemel en Aarde’ vernield werd. Wandelaars verwittigden de politie van de zone Sint-Truiden-Nieuwerkeren-Gingelom die de nodige vaststellingen kwam maken en een onderzoek begon. Of de vernielingen door de weersomstandigheden dan wel door vandalen werden aangebracht of dat een technisch defect aan de oorsprong zou liggen, was vanmorgen niet geheel duidelijk. “Ik wacht het onderzoek af en hoop dat de stad zich verzekerd heeft tegen eventuele schade” zei een teleurgestelde Gert Robijns.

Technisch defect

“Onze diensten zijn ter plaatse geweest en hebben jammer genoeg moeten vaststellen dat het kunstwerk ernstige schade opgelopen heeft. Op basis van een eerste inspectie vermoeden we dat een technisch defect hier aan de basis van ligt. We gaan de schade nu doorgeven aan onze verzekeringsmaatschappij om zo uitsluitsel te kunnen krijgen over de aansprakelijkheid. Het is hoe dan ook de bedoeling dat het kunstwerk heropgebouwd wordt”, klonk het bij schepen van Cultuur Jurgen Reniers (CD&V) in de namiddag.