Kunstenaar Tom Herck laat zich inspireren in Peru 31 juli 2018

Limburgse kunstenaars Niels Vaes en Tom Herck zijn in Peru bezig met het voorbereiden van een gigantisch Limburgs kunstproject voor een samenwerking met FLACC en C-mine Genk. Beide kunstenaars realiseren volgend jaar samen een gigantische tekening van ongezien formaat in het Limburgse landschap. "Over de specifieke locatie kunnen we nog niets kwijt. Als voorbereiding voor dit project zitten we nu in Peru om onder andere de Nazcalijnen over een gebied van 520 kilometer te bezoeken. Over deze reis zullen wij een kortfilm maken en zal er later een kleine expo worden georganiseerd. Uiteindelijk zal alles leiden naar het finale werk: het land art werk zelf in Limburg", vertelt Tom Herck. (DSS)