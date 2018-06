Kruis over mis in Minderbroederskerk SPANDOEKEN NA MAAND PROTEST WEGGEHAALD MARCO MARIOTTI

22 juni 2018

03u14 0 Sint-Truiden De protestactie van enkele kerkgangers voor het openhouden van de Minderbroederskerk in Sint-Truiden mocht niet baten. De pastoor haalde vandaag de spandoeken weg. "Een museum met religieus erfgoed hier is een goed alternatief", zegt Ingrid Kempeneers, schepen van Kerkraden (CD&V).

Het protest aan de Minderbroederskerk eind vorige maand heeft weinig effect gehad. Eerder raakte het nieuws al bekend dat de kerk volgend jaar de deuren moet sluiten. Het is één van de twaalf niet-prioritaire kerken, en de beslissing stond vast. Enkele kerkgangers hingen spandoeken op met de boodschap dat er wél nog elke zondag honderden kerkgangers naar de Minderbroederskerk afzakken. Maar de pastoor haalde ze gisteren na een maand af. "De kerk moet toch dicht", klonk het.





Beschermde monumenten

Ingrid Kempeneers (CD&V) schepen van Kerkrade begrijpt de teleurstelling bij heel wat mensen, maar spreekt over een algemeen kerkenplan waar ook de Minderbroederskerk een nieuwe volwaardige functie moet krijgen. "Natuurlijk kwamen daar nog wel wat mensen, dat klopt", vertelt ze. "Maar het is gewoon allemaal niet haalbaar. Op termijn zullen er ook niet genoeg priesters meer zijn. In totaal gaat het om twaalf kerken die niet als prioritair zijn bestempeld. Het is wél belangrijk dat alle gebouwen, waarvan héél wat beschermde monumenten, in ere worden gehouden."





Museum

Voor de Minderbroederskerk zijn er plannen om er een museum te installeren waar het religieus erfgoed uit de parochie zou worden tentoongesteld. De plannen zijn nog in opmaak. "Er is nog niets concreet, dat is nog allemaal in overleg, maar we vinden het belangrijk dat het gebouw toegankelijk blijft." De kerkgangers zullen vanaf volgend jaar in de kerk aan de Grote Markt hun misviering moeten volgen, hoewel in de praktijk blijkt dat ouderen een switch niet zomaar zien zitten.





Schooltje

Voor de kerk in de Halmaalwijk wordt er een dienstencentrum ingericht. En de kerk aan de Zeppersesteenweg wordt zelfs geïntegreerd in het nieuwe schoolgebouw dat er komt. "Het zal de functie van kerk verliezen, maar het gebouw wordt verwerkt in het geheel. Het kan bijvoorbeeld als inkomhal dienen, maar dat is nog niet met zekerheid zo." Het is volgens de schepen belangrijk dat de bewuste kerken een invulling krijgen die vooral op lange termijn interessant blijven. "Velen verwijzen naar het voorbeeld in Maastricht waar de kerk een boekenwinkel werd, maar er zijn te veel voorbeelden waar projecten na een jaar al stilvallen. Even is er een piek, maar het moet langer dienen."





In Gelinden en Engelsmanhoven zal er een fusie nodig zijn. Daar zal nog één kerk gelden.