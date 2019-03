Krijgt Sint-Truiden grootste aaneengesloten festivalterrein van België? Kans lijkt met de dag kleiner te worden Dirk Selis

18 maart 2019

11u42 0 Sint-Truiden Voor de gemeenteraadsverkiezingen leek het voor bepaalde politici nog een droom: de komst van het grootste vergunde aaneengesloten festivalterrein van België naar Sint-Truiden, meer bepaald op het voormalige vliegveld van Brustem. Al lijkt het er nu sterk op dat het dossier zal struikelen bij de eindmeet. Na tien jaar procedures te hebben doorlopen, raakte de liefde voor het grote evenemententerrein almaar meer bekoeld bij lokale politici en buurtbewoners. Of we Bruce Springsteen en Lady Gaga in de toekomst in Haspengauw mogen verwachten, blijft dus nog even bang afwachten.

Met 90 hectare of 120 voetbalvelden beschikbare oppervlakte zou Brustem het grootste, vergunde, aaneengesloten festivalterrein in België krijgen, meer dan drie keer de grootte van dat in Werchter.

“We hebben ervoor gekozen om er maximaal twee keer per jaar, twee weekends, een mega-evenement te laten doorgaan”, zei toenmalig schepen Pascal Vossius in september 2018. “Dat het terrein slechts op 2,5 kilometer van het centrum van de stad ligt, is een enorme meerwaarde. Ook de verenigingen van Brustem en de rest van Sint-Truiden zullen betrokken worden in de organisatie van de campings en de drankkraampjes, om een graantje mee te pikken.” Bij LRM wees men toen al voorzichtig op een moeilijke relatie met DronePort (uitvalsbasis van de droneindustrie, gelegen op een grote campus in Sint-Truiden, nvdr.) en de komst van de testbaan van Punch Power (leverancier van zuinige aandrijfsystemen, nvdr.). Maar dergelijke argumenten werden met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht onder tafel geveegd.

Koele minnaars

Vandaag is de situatie helemaal anders. Pascal Vossius (Open Vld), die zich met zijn volle gewicht achter het dossier had gezet, verdween uit het schepencollege. Met burgemeester Veerle Heeren (CD&V), die de DronePortkaart trekt, en eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA), die voluit gaat voor de testbaan van Punch Power, zitten er enkel koele minnaars van het festivalterrein aan de schepentafel. Ondertussen blijven ook de buurtbewoners van Kerkom en Bevingen zich hevig verzetten tegen het evenementenplein. Zij vrezen dat hun rustig dorpje overspoeld zal worden door verkeers- en andere overlast die zo’n megafestival met zich meebrengt. Binnen de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) werd afgelopen week gestemd over 93 bezwaarschriften die werden ingediend tegen het festivalproject. Resultaat? Totale verdeeldheid. “Deze uitslag zou het dossier wel eens helemaal kunnen doen kantelen”, aldus één van de Gecoro-leden aan onze krant.

Procedure

Voor de definitieve aanvaarding van het project, passeert het dossier nu via het schepencollege naar de gemeenteraad.

Jelle Engelbosch, schepen van Ruimtelijke Ordening (N-VA): “Door nu niet met één gedragen standpunt naar buiten te komen, stelt de Gecoro zichzelf buitenspel. Nu worden wij als gemeentebestuur gedwongen zelf de keuzes te maken. Ik sta achter de geest van dit RUP, maar voor mij zijn er twee essentiële voorwaarden. De leefbaarheid van de omgeving staat voorop. Voorts kunnen dergelijke evenementen enkel doorgaan in ondergeschikt belang aan ondernemerschap en tewerkstelling. Het is te vroeg om vandaag definitieve standpunten in te nemen, we zullen dit eerst rustig bekijken. De verdeeldheid binnen de Gecoro en de bezorgdheid die leeft bij de buurtbewoners zijn voor mij wel een signaal.” Het ziet er met andere woorden voorlopig niet naar uit dat Sint-Truiden een rits wereldsterren zal mogen ontvangen.