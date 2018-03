Koppel steelt 200 dozen kledij uit kledingcontainer: celstraf met uitstel 09 maart 2018

Wereld Missie Hulp vzw en het Vlaams Inzamelcentrum Textiel zamelen kleren in die mensen niet meer kunnen gebruiken. De bedoeling is dat deze dan naar mensen gaan die het nodig hebben. Een 34-jarige vrouw en een 57-jarige man uit Sint-Truiden dachten daar echter anders over. Ze specialiseerden zich in het stelen van kleding uit dergelijke kledingcontainers. In totaal zou het gaan om zo'n 200 dozen kledij.





De feiten speelden zich af op niet nader te bepalen data tussen 14 augustus 2016 en 25 mei 2017. De taakverdeling was duidelijk: de man deed vooral dienst als chauffeur, terwijl de vrouw zelf in de containers dook. In augustus 2016 werd de vrouw al eens hangend aangetroffen in een container. Uit een daaropvolgende huiszoeking werden grote hoeveelheden kledij aangetroffen in de woning. Het koppel huurde zelfs een loods omdat niet alle kledij in huis een plaats kon krijgen. Ondanks de ontdekking ging het koppel lustig verder. De man krijgt nu een werkstraf van 180 uur en een boete van 800 euro. De vrouw krijgt een celstraf van vijftien maanden en een boete van 800 euro. De komende drie jaar krijgt ze uitstel voor de hele gevangenisstraf, maar moet ze zich wel laten begeleiden. (BVDH)