Koppel steelt 200 dozen kledij uit container 09 februari 2018

Een 34-jarige vrouw en een 57-jarige man, allebei afkomstig uit Sint-Truiden, riskeren beiden een celstraf van vijftien maanden en een boete van 600 euro voor het stelen van kledij uit een kledingcontainer. De man deed vooral dienst als chauffeur, terwijl de vrouw zelf in de containers dook.





De vrouw werd een eerste keer op heterdaad betrapt in augustus 2016. Bij een daaropvolgende huiszoeking werden grote hoeveelheden kledij aangetroffen in de woning. Het koppel huurde zelfs een loods omdat niet alle kledij in huis een plaats kon krijgen. In totaal zou het gaan om zo'n 200 dozen kledij. Op 25 september 2016 werd de vrouw opnieuw hangend in een container aangetroffen. De wagen van de man werd vlakbij gesignaleerd en het was duidelijk dat hij op haar aan het wachten was. "Dit is een schrijnend verhaal, die kleren zijn normaal bestemd voor hulpbehoevenden. Je kan op een andere manier aan kledij komen", zuchtte de procureur, die eventueel wel kan leven met een uitstel van de straf. De advocaat gaf aan dat het koppel met de nodige problemen sukkelt. "Het is geen georganiseerde bende die met sleutels de containers opent. Ik vraag een werkstraf." Vonnis op 8 maart. (BVDH)