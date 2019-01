Koop eens een 18de-eeuws klooster DSS

03 januari 2019

16u16 0 Sint-Truiden In Sint-Truiden staat het voormalig klooster der Cellebroeders te koop. Het gebouw is ondertussen opgesplitst in verschillende woningen. Dit voormalige klooster van de ‘Cellenbroeders’ met classicistische gevel dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw. De authenticiteit werd grotendeels behouden en het pand straalt door het gebruik van lichte materialen een zekere charme uit.

Vandaag is het klooster in de Schepen Dejonghstraat opgesplitst in verschillende woningen. De Cellebroeders of Alexianen vestigden zich in 1473 al In Sint-Truiden. De orde van de cellebroeders kent zijn ontstaan in de dertiende eeuw. Tijdens de pestepidemie verzorgden en begroeven zij de pestlijders.

475.000 euro

Huidig eigenaar van zo’n opgesplitste kloosterwoning, Annemie Lambrechts vertelt: “ Nu onze dochter het huis uit is, is deze woning voor ons te ruim. We gaan kleiner wonen en doen daarom deze woning met toch wel wat spijt in het hart van de hand. De woning bestaat uit drie verdiepingen en heeft een gezellige stadstuin. De hoge plafonds en de authenticiteit geven het huis een ongekende charme.De keuken is enkele jaren geleden volledig vernieuwd. Op de eerste verdieping bevindt zich de master bedroom, dressing en aansluitend een badkamer die volledig vernieuwd is en die beschikt over een ligbad met jacuzzi en een inloopdouche. Op de 2 de verdieping bevinden zich nog twee slaapkamers en een tweede badkamer. Dit herenhuis is een pareltje waarbij gebruik gemaakt is van duurzame materialen. We vragen er 475.000 euro voor. Op 26 januari organiseren we een kijkdag.”