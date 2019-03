Komst van testbaan PunchPower blijft voor beroering zorgen: zwarte vlaggen, extra raadscommissie en gerechtelijke procedure Dirk Selis

08 maart 2019

17u10 0 Sint-Truiden De komst van de testbaan van Punch Powertrain naar Sint-Truiden blijft voor beroering zorgen. De inwoners van de Zepperenweg hebben nu zwarte vlaggen uitgehangen, sommigen inwoners trekken naar de rechtbank en de sp.a-oppositie agendeert een bijzondere raadscommissie over de zaak.

Punch Powertrain, producent van automatische versnellingsbakken, heeft nood aan een eigen testbaan. Op een perceel van 16,5 hectare wil Punch Powertrain een kombaan, vergelijkbaar met het ovaal op de testbaan van Ford in Lommel, van 1,5 kilometer lang en twaalf meter breed aanleggen. “Waar de testbaan zal komen, is nog niet zeker. We onderzoeken vier locaties: domein Brustem, de Kapelstraat, het gebied tussen de Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg en het gebied tussen de N80-Zepperenweg”, verduidelijkt gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V).

Luchtvervuiling

Maar de bewoners tussen de N80 en de Zepperenweg zijn alvast niet de spreken over een mogelijke komst van de testbaan en hebben zwarte vlaggen uitgehangen. “Dit betekent dat er elke dag van 8 tot 17 uur auto’s tegen 160 kilometer per uur op die baan zullen worden getest. Met alle geluidsoverlast en luchtvervuiling tot gevolg. We raken langzaam, maar zeker ingesloten door de industrie. Onze toekomst ziet er allesbehalve rooskleurig uit. We hebben nog tot 28 maart om bezwaren in te dienen en daarom nodigen we de buurtbewoners uit om samen een actieplan op te stellen. Die testbaan hoort thuis op een industrieterrein en niet in een woonwijk”, foeteren de buurtbewoners. “Sommige bewoners hebben mij aangesproken en ik ben samen met meester Herman Driesen een gerechtelijke procedure gestart”, zegt ere-advocaat Bernard Derwa.

Extra Raadscommissie

Filip Moers van de Truiense sp.a wil nu dat er een extra raadscommissie over de komst van de kombaan wordt gehouden. “Als raadslid is het belangrijk dat we tijdig de nodige informatie krijgen over dit belangrijk dossier. Wij worden hierover ook veel aangesproken door inwoners. Daarom de vraag om dringend (openbaar onderzoek loopt af op 28 maart) een extra raadscommissie hierover te organiseren. Desnoods wordt één van de voorziene raadscommissies van volgende week hiervoor gebruikt.”

2.300 jobs

Burgemeester Veerle Heeren wijst op het belang van de werkgelegenheid. “Wij zullen de belangen van onze inwoners verdedigen en de leefbaarheid als belangrijkste criterium hanteren. Maar de realisatie van de testbaan is goed voor 2.300 werknemers en die jobs zijn ook broodnodig.”