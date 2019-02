Kleine windmolens moeten energiefactuur van landbouwers doen dalen Negen Limburgse dossiers wachten op investeringssteun Dirk Selis

21 februari 2019

16u30 1 Sint-Truiden De eerste vergunningen voor middelgrote windmolens van veertig meter zijn afgeleverd. Nieuwerkerken heeft twee van dit soort privémolens vergund en ook Gingelom heeft er al twee goedgekeurd, telkens bij fruittelers. Zij willen zo heel wat besparen op hun elektriciteitsfactuur. Engie Electrabel heeft in heel Vlaanderen dertig dossiers lopen, waarvan negen in Limburg. Die projecten kunnen voor de eerste keer investeringssteun krijgen van Vlaanderen. Per jaar gaat het om 4,2 miljoen afkomstig uit het Energiefonds. Volgende maand wordt bekend gemaakt wie hiervoor in aanmerking komt.

Het was toenmalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein die in juni vorig jaar een ondersteuningsmechanisme had uitgewerkt voor kleine en middelgrote windmolens. De steun wordt toegekend via een biedprocedure: de overheid doet een oproep en de beste ingediende projecten krijgen investeringssteun. “Voor KMO’s, landbouwbedrijven, ziekenhuizen,… zijn kleine en middelgrote windmolens een uitstekende manier om zelf hun eigen groene stroom te produceren. Door te werken met een biedprocedure en steun bij de start van het project, willen we hen overtuigen om te investeren in hernieuwbare energie en houden we tegelijkertijd onze financiën perfect onder controle.”

Kleine windmolens

De Vlaamse regering pleitten in hun windplan Windkracht 2020 voor meer kleine en middelgrote windturbines naast de bekendere grote windmolens. Kleine windmolens zijn windmolens met een ashoogte tot 15 meter. Middelgrote zijn windmolens vanaf 15 meter tot een vermogen van 300 kilowatt. In eerste instantie werd de omzendbrief die de bouw van dergelijke windmolens tot dan toe bemoeilijkte, geschrapt. Eind september vorig jaar besliste de Vlaamse regering om ook investeringssteun te voorzien. Daarvoor is jaarlijks een budget van 4,2 miljoen euro voorzien, afkomstig uit het Energiefonds.

Energiefactuur steeg met 24 %

Schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans (Open Vld) vindt de investeringssteun een goede zaak: “Onze boeren kennen veel kosten, zoals voor veevoeder, meststoffen of de loonskosten. Één van de grootste facturen op het einde van de maand is echter de energiefactuur. Vorig jaar zou die gemiddeld met 24% zijn toegenomen. Kleine en middelgrote windturbines bieden een oplossing om die factuur te doen dalen én om op een schone en duurzame manier energie te produceren. Ze zijn met hun 40 meter gemiddeld drie keer minder hoog als de grote windturbines en kunnen daardoor gemakkelijker geïntegreerd worden in het landschap. Aangezien de turbines hun opgewekte energie lokaal kunnen afzetten, zijn ze erg geschikt voor de energiebevoorrading van vooral kmo’s, zoals landbouwbedrijven of kantoorgebouwen. Zeker voor fruitbedrijven, die hun producten moeten koelen, kunnen kleine en middelgrote windturbines in de toekomst een belangrijke aanvulling betekenen en zelfs bedrijven in staat stellen om volledig op hernieuwbare energie te draaien.”