Klachten over loungebar in Domein Nieuwenhoven 14 augustus 2018

02u39 0 Sint-Truiden Niet iedereen is blij met de loungebar WodaLounge, die Sam Dumont en Nancy Maurir onlangs openden in het Domein Nieuwenhoven. Er liepen al anonieme klachten binnenbij de deputatie.

De opzet van Sam en Nancy is goedbedoeld, ze willen een rustige plaats creëren om hun klanten en bezoekers een vakantiegevoel te geven midden in de natuur. "Wegzakken en chillen in ons apart interieur waar diverse cocktails, mocktails en de eigen WodaGin aangevuld met streekeigen producten worden geserveerd. "De Woda Lounge staat haaks op onze andere activiteit, een terras van 300 personen, waar wij gezinnen met kinderen verwennen die de open natuur opzoeken en komen ravotten in onze speeltuin", zegt Nancy.





Niet iedereen heeft het zo begrepen en op de Limburgse deputatie liepen al de eerste, weliswaar anonieme klachten binnen die wezen op het feit dat een loungebar niet thuishoort in een natuurdomein. Ook Groen Sint-Truiden heeft zijn bedenkingen: "Je kan je de vraag stellen of een natuurdomein als Nieuwenhoven de ideale plek is om er een door een biermerk gesponsorde loungebar te openen. Hopelijk zijn er tenminste de juiste vergunningen voor afgeleverd", stelt Thomas Peeters van Groen.





Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a-Groen) is het niet eens met zijn Limburgse kartelpartner: "We moeten ook consequent zijn, als de vele jaarlijkse bezoekers een goede service willen krijgen, moeten we de uitbaters ook een faire kans geven om hun zaak te runnen en rendabel te maken. Ik denk dat we met deze lounge wel een goed evenwicht hebben, verzoend met de natuur." (DSS)