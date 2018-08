Kinderrommelmarkt op Veemarkt 14 augustus 2018

Op woensdag 15 augustus is het eigenlijk ook een beetje zondag. Dat betekent een nieuwe Sunday Markt in de hallen van de Veemarkt en de parking errond.





"Voor alle duidelijkheid, op woensdag 15 augustus is het wel kinderrommelmarkt op de Veemarkt. Omwille van de feestdag zullen vele winkels gesloten zijn, maar onze kids zullen paraat zijn. Het belooft een drukke namiddag te worden op de Veemarkt- en Begijnhofsite", vertelt organisator Bert Breesch.





"Onze buren van het Begijnhof organiseren namelijk een openlucht kunsthappening 'Les couleurs de Monmartre' en wij onze 'Sun Kids' kinderrommelmarkt. Nog heel de zomer lang kunnen de allerkleinsten hun eigen handeltje opzetten onder de overdekte hal van de Veemarkt. En bovendien, geheel gratis voor de kinderen", zegt een enthousiaste Bert Breesch. (DSS)