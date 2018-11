Kinderraad vraagt meer fietspaden, Stad schrapt Gazo-fietsstraat Truiense kinderraadsleden presenteren hun kindercharter op de gemeenteraad Dirk Selis

27 november 2018

10u41 2 Sint-Truiden Gisteren stelden de kinderraadsleden hun charter voor op de gemeenteraad. Daarin staan alle programmapunten en doelstellingen die de kinderen willen realiseren.Onder andere meer en veiligere fietspaden. Net vandaag geraakte het nieuws via de Fietsersbond bekend, dat de fietsstraat aann de GAZO-site geschrapt wordt. Benieuwd of de kinderraadsleden zich ook in gele hesjes gaan steken, om hun charter te verdedigen?

In mei legde de nieuwe kinderbeleidsploeg de eed af op de Groenmarkt. Ondertussen gingen de 35 raadsleden te rade bij hun leeftijdsgenoten over wat zij belangrijk vinden in onze stad. Ze organiseerden een grote bevraging bij zo’n 800 kinderen en kregen hierop maar liefst 563 antwoorden binnen. Dat leverde een heleboel interessante ideeën en voorstellen op.

Pesten

Pesten blijft een belangrijk aandachtspunt, zeker omdat zo’n 37 % van de bevraagde leerlingen aangeeft gepest te worden op school. Kinderen stellen daarbij zelf enkele oplossingen voor, zoals de juf en of de meester inschakelen, de medeleerling die gepest wordt helpen, erover praten en vooral: zelf niet pesten.

Preventie

Kinderen hebben bovendien veel aandacht voor het milieu. Ze opteren dan ook voor minder auto’s en minder plastic. Onze kinderbeleidsmakers vragen ook dat de stad haar energie steekt in afvalpreventie, zodat er minder afval op de grond gegooid wordt en zodat er beter gesorteerd wordt. Ze vragen daarnaast ook meer vuilnisbakken op straat, zo voorkom je automatisch dat mensen hun afval zomaar overal gaan weggooien.

Pijnlijk

Ook veiligheid is een issue voor de kinderraad. Zo vragen ze meer en betere fietspaden, zeker op plaatsen waar veel kinderen samenkomen, zoals de GAZO-site. Pijnlijk genoeg raakte gisteren het nieuws bekend dat de fietsstraat in de Gazometerstraat geschrapt werd. Benieuwd op de kindergemeenteraad hierover actie gaat voeren, of dat de kinderraad eerder een verplicht nummertje is?

Beleid op kindermaat

Al deze bevindingen werden verzameld in een kindercharter. Dat gingen de kinderraadsleden presenteren aan hun volwassen collega’s tijdens de gemeenteraadszitting op maandag 26 november. Nu is het aan het stadsbestuur om met hun actiepunten concreet aan de slag te gaan.

Inspraak

“Inspraak is belangrijk voor een beleid op kindermaat. Kinderen hebben een eigen mening en wij luisteren graag naar wat zij te vertellen hebben. In het verleden hebben we zo al heel mooie dingen kunnen realiseren, zoals onze jaarlijkse tienerfuif, een dierenparkje en de uitbouw van de speeltuin in ‘t Speelhof. Ook de nieuwe kinderraadsleden hebben weer een heleboel fantastische dingen opgesomd. Wij staan te trappelen om met hun suggesties aan het werk te gaan”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

