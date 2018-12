Kerstman trekt dankzij HLN-lezers vervroegd naar Cor (4) in Sint-Truiden: meisje beleeft nu al onvergetelijke kerst Dirk Selis

16 december 2018

13u39 33 Sint-Truiden Het schrijnende verhaal van mama Evy Roosen (37) en haar vierjarig dochtertje Cor heeft de harten van de HLN(.be)-lezer geraakt. De reacties en de steunbetuigingen voor de mama en haar dochter, die in een onbewoonbaar krot in het centrum van Sint-Truiden wonen, zijn ronduit hartverwarmend.

Achter de gevel van het huisje van Evy en Cor, aan het stadspark, schuilt er bittere armoede. Het water druipt er van het plafond, de schimmel staat op de muren, in de enige leefruimte staat hun bed. Er is geen sanitair. Evy en Cor gaan naar het toilet op een tweedehands ziekenhuisstoel. Er is geen centrale verwarming, geen keuken. Dochtertje Cor durfde geen Barbiepop aan de kerstman te vragen. Maar dankzij de HLN-lezers komt daar nu verandering in.

Kerstman maakt een uitzondering

“Gisteren stond hier plots een bestelwagen van Bol.com voor de deur met twee cadeautjes voor Cor. Ik heb tegen Cor gezegd dat de kerstman het artikel in de krant gelezen had en voor één keer een uitzondering heeft gemaakt. Cor mocht van mij twee Barbiepoppen uitpakken.”

Lezers van hln.be uit heel Vlaanderen reageerden en stonden klaar om geld te storten, kleren te doneren en Barbiepoppen voor Cor te verzamelen. Iedereen wil dat kleine Cor een magische kerst mag beleven.

Santa’s little helpers

Hartsvriendinnen Charmy Roelstraete , Sara Jansen, Carol-Ann Cornelis en Silke Hens uit het Oost-Vlaamse Zwalm zijn diep geraakt door het verhaal van Cor en Evy en slaan de handen in elkaar om hen beiden een fantastische kerst te bezorgen. “Zo hebben we een Facebookgroep opgericht van waaruit we hulp verzamelen en coördineren. Ook hebben we een GoFundMe-pagina opgezet om geld in te zamelen om de huurwaarborg van een deftige woning te betalen. We gaan bedrijven en BV’s contacteren om maximaal hulp en ‘bekendheid’ te verzamelen. Noem ons maar Santa’s Little Helpers. Wij hebben zelf nog kleine kinderen en het maakte ons verdrietig te lezen dat mensen vandaag de dag in Vlaanderen op zo’n schrijnende manier Kerstmis moeten vieren.” zegt de 37-jarige Charmy Roelstraete.

In Sint-Truiden is Gunther Leenen naarstig op zoek naar een geschikte woning. “Ik heb al twee appartementen kunnen vinden, maar blijf zoeken tot ik erbij neerval om een huisje te vinden, waar ook de honden terecht kunnen.”

Praktisch: Lezers die iets willen doneren of schenken kunnen contact opnemen met Carol-Ann Cornelis op het nummer 0499538831 of e-mail carol-ann.cornelis@live.be of Gunther Leenen op het nummer 0483057050 of via e-mail info@guntherleenen.be