Kasteel van Kerkom te koop voor 6 miljoen euro Andrea Bocelli en Charly Watts waren er graag geziene gasten Dirk Selis

26 november 2018

19u44 0 Sint-Truiden Wie voortaan verborgen in een negentiende eeuws kasteel te midden het glooiende Haspengouwse landschap wil wonen kan zich kandidaat stellen. Als toekomstige eigenaar beschik je niet alleen over een prachtig kasteel, maar ook over een fraai koetshuis, een eigen Franse tuin met 2 tuinpaviljoenen, een ondergrondse wintertuin, een paardenstoeterij, een park aangelegd in Engelse landschapsstijl, 2 vijvers, een bos en weilanden. Voor 6 miljoen euro kan jouw droom werkelijkheid worden.

Onassis

Tot het ongeveer 37 hectare grote domein behoort ook een volledig naastgelegen (verhuurde) stoeterij met vierkantshoeve, woonhuis, een kleine binnen- en grote buitenpaddock en paardenstallen, waar Arabische volbloeden thuis zijn. Christina Onassis heeft zo’n tien jaar geleden getwijfeld om het te kopen. De Toscaanse tenor Andrea Bocelli was een vaak geziene gast op het kasteel, alsook Charlie Watts, de drummer van de Engelse rockband The Rolling Stones.

1889

Het kasteel dateert van 1889. Het hoofdgebouw is een echt woon-kasteel met in totaal acht slaapkamers. De centraal gelegen imposante inkom- en trappenhal geeft toegang tot de beide woonkamers, de keuken en de eetkamer. Daarnaast heeft het gelijkvloers een bureauruimte en een vestiaire. Zowel de hoofdtrap als de diensttrap en/of de lift geeft toegang tot de eerste verdieping met 4 slaapkamers, een hoofd-badkamer met toegang tot het balkon met een magnifiek uitzicht over het park en de vijver en een tweede badkamer. Op de tweede verdieping bevinden zich eveneens 4 kamers met 3 badkamers en toegang tot de prachtige toren met uitzicht op het park. Verder is het kasteel volledig onderkelderd

Privépark

Genieten in volledige privacy van uw eigen privépark! Het volledige omheinde park herbergt reeën, uilen, fazanten, hazen, dassen, wilde ganzen en andere trekvogels…Het park kleurt ieder voorjaar geel door de miljoenen wilde narcissen!

Baron de Moffart

Aelstergoed is dan ook afkomstig van de familie Van Alsteren, die van eind 14e eeuw tot 1675 Heer van Kerkom was. De familie Van Schoor, eigenaars van 1707-1774, liet een classicistisch kasteel bouwen. In 1889 werd door de toenmalige eigenaar, baron de Moffart, iets ten noordwesten van dat kasteel, een nieuw kasteel in eclectische stijl gebouwd. Slechts de noordoostelijke vleugel en de oostelijke hoektorens van het oude kasteel bleven bewaard. Het gebouw herbergde de verblijven voor de bedienden en het wagenhuis. In 1987 werd het kasteel Aelstergoed gekocht van Baron de Vinck door wijlen Paul Hayen. Hij restaureerde samen met zijn echtgenote het kasteel tot een pareltje in Haspengouw. Uitbreiding volgde met de aanbouw van de gekende paardenstoeterij Darby Farm. Sinds 1998 werd zijn levenswerk verder gezet door zijn echtgenote Marina Briers die het kasteel en landerijen verkocht in 2014.