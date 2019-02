Kappen van bomen in binnenstad stuit op verzet Dirk Selis

19 februari 2019

19u26 0 Sint-Truiden Omwille van de slechte toestand van het rioleringsstelsel ter hoogte van de Clement Cartuyvelstraat, de Vissegatstraat en de Slachthuisstraat gaat de stad er in april opnieuw werken uitvoeren. In de volledige projectzone ligt momenteel nog een verouderd gemengd rioleringsstelsel. Door de aanleg van het rioleringsstelsel is ook de opbraak van de bestaande wegverharding noodzakelijk. Maar ook de zeven prunusbomen moeten er weg en dat is niet meteen naar de zin van de oppositie.

“Bij aanvang van de werken worden zeven prunusbomen gerooid. De gekapte bomen zullen in een volgende fase van de herinrichting gecompenseerd worden. Iedere vierkante meter gekapte bomen wordt in Sint-Truiden immers gecompenseerd door minstens dezelfde oppervlakte aan nieuwe bomen. Dat is het uitgangspunt van het bomenbeheer van het stadsbestuur” zegt schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V).

“Het kappen wordt enkel uitgevoerd vanaf het moment dat dit effectief noodzakelijk is in functie van de geplande werken. Voor deze omgevingsvergunning loopt momenteel de adviesperiode. In de adviezen zal omschreven staan hoe de compensatie van de bomen voorzien moet worden. Volgens de regelgeving moet compensatie niet noodzakelijk op dezelfde locatie gebeuren. Het compenseren van alle gekapte bomen op dezelfde locatie is in een aantal gevallen ook niet aangewezen aangezien er geen volwaardige groeikansen geboden kunnen worden. Om de heraanplant van gekapte bomen te bewaken wordt door de groendienst een bomenbalans bijgehouden. Een plan waar exacte op het grondgebied van Sint-Truiden heraangeplant zullen worden is momenteel nog niet bepaald” vervolgt de schepen.

Wazig

“Veel te wazig allemaal” fulmineert gemeenteraadslid Peter van Dam (Groen). “Het is niet duidelijk waar en wanneer of binnen welke termijn de bomen gepland worden. De bomen moeten in dezelfde omgeving terug komen. En liefst dubbel zoveel, zoals de burgemeester en Hilde Vautmans beloofd hebben. Er was geen opvolgingsbeleid wat betreft het opnieuw planten van bomen. Hopelijk gaat dat in deze legislatuur wel zo zijn.”

“Het is een bedenkelijk principe dat, net nu de stad meer vergroend moet worden bomen slechts gecompenseerd worden, en dat zelfs zonder de garantie dat de compensatie in dezelfde ruimte zou gebeuren. Het stadsbestuur zou er net voor moeten kiezen drastisch uit te breiden en de stad leefbaarder te maken. Daarbij heeft de Truienaar er weinig aan dat mooie bomen die verdwijnen op de markt terug verschijnen op een industrieterrein, zoals letterlijk gebeurd is.” besluit gemeenteraadslid Gert Stas (s.pa).