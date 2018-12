Jonge Europeanen kunnen zich nog tot morgenmiddag inschrijven voor Europees avontuur Reis gratis door Europa DSS

Via het recente DiscoverEU initiatief van de Europese Unie kunnen alle 18-jarige Europese burgers tot en met morgenmiddag een aanvraag indienen om een reispas te winnen waarmee ze heel Europa kunnen verkennen.

DiscoverEU werd voor de eerste keer georganiseerd in juni 2018. Meer dan 100 000 jonge Europeanen meldden zich toen aan en er werden ongeveer 15 000 reispassen uitgedeeld. Nu is de tweede applicatieronde bezig. Europees Parlemenstlid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE): “Heel goed dat Europa investeert in onze jeugd. DiscoverEU geeft jonge Europeanen de kans om aan een echt avontuur te beginnen: Europa verkennen, nieuwe culturen leren kennen en veel vrienden maken. Ik weet hoe verrijkend zo’n ervaring kan zijn, zelf ging ik als studente op Erasmus naar Madrid en dankzij DiscoverEU krijgen nog meer jongeren vandaag de kans om Europa te verkennen. In deze tweede applicatieronde die van start ging op 29 november zullen nog zeker 12 000 jonge reizigers een pas krijgen. Het is duidelijk dat het nu al een succes is en daarom ben ik voorstander om het initiatief uit te breiden in de volgende begroting, als onderdeel van het Erasmusprogramma. Een extra budget van 700 miljoen euro zou goed zijn om 1,5 miljoen jonge Europeanen een unieke ervaring te geven!”

Meer info vind je op https://europa.eu/youth/discovereu_en