Jong STVV boos over sp.a-uitspraken inschrijvingsgeld: “Lidgeld van 260 euro valt best mee” Dirk Selis

27 februari 2019

15u52 1 Sint-Truiden Jong STVV is het helemaal niet eens met Erwin Vaes (sp.a) die maandag de steeds sneller stijgende inschrijvingsgelden bij voetbalclubs onder de aandacht bracht. “Op basis van een gemiddeld lidgeld van 260 euro komen we overigens uit op een 2,50 euro per contactmoment, wat volgens ons een zeer aanvaardbaar tarief is", reageert Tom Struys van Jong STVV.

“Ouders signaleren mij dat het erg moeilijk wordt om hun kind zijn favoriete sport te laten beoefenen, sommigen kunnen niet anders dan het inschrijvingsgeld in schijven te betalen. En voor elke ouder die worstelt met het inschrijvingsgeld zijn er velen voor wiens kinderen voetbal gewoonweg geen mogelijkheid meer is, ook niet bij de ploegen uit provinciale reeksen. Bedragen kunnen gaan van 260 euro tot 460 euro per jaar per kind. We vragen aan de schepen van Sport een actief beleid dat de clubs aanmaant om hun sport betaalbaar te houden”, vroeg gemeenteraadslid Erwin Vaes (sp.a) maandag op de Truiense gemeenteraad.

Ook voetbalmama Els Vanherwegen vindt dat het gemeenteraadslid een punt heeft. “Mijn zoontje Dystan voetbalt bij Jong STVV met de U8 en daar moest ik dit jaar toch een 260 euro voor neertellen. Zijn outfit had hij al van het jaar voordien. Daar zit wel de verzekering in en een Binkiepas, maar toch. Mijn andere zoon speelt handbal en ook daar lonkt elke jaar het inschrijvingsgeld. Mijn vriendin is een alleenstaande moeder en voor haar is dat werkelijk een struikelblok. Het mag allemaal wat minder kosten. Zolang mijn jongen maar plezier beleeft.”

Aanvaardbaar sociaal tarief is

“Het inschrijvingsgeld van Jong STVV is conform met andere voetbalclubs en zelfs zeer voordelig voor het totaalpakket dat de spelers ontvangen”, zegt Tom Struys van Jong STVV. “Momenteel variëren de inschrijvingsgelden tussen 200 en 290 euro. Jong STVV maakt zich hierbij sterk een uniek totaalpakket aan te bieden aan hun spelers dat bestaat uit een volledig kledijpakket , sportverzekering, een jaarabonnement van STVV ter waarde van 180 euro en een Stayenkaart ter waarde van 20 euro. Verder zorgt de club voor drie sessies van elk 1,5 uur per week voetbalplezier voor zijn leden. Op basis van een gemiddeld lidgeld van 260 euro komen we dan met een eenvoudige rekensom uit op een 2,50 euro per contactmoment, wat volgens ons een zeer aanvaardbaar sociaal tarief is. Dit bedrag wordt vervolgens gebruikt om verschillende onkosten te dekken waaronder vergoeding van de trainers, de huur infrastructuur, water, elektriciteit, aankoop van trainingsmateriaal, en uiteraard onderhoud van de velden en algemene onkosten. Toch is de club zich er ook van bewust dat zelfs de eerder vermelde 2,50 euro voor bepaalde gezinnen niet haalbaar is. Hier houdt de club dan ook rekening mee wanneer zij zich kenbaar maken bij het bestuur en ijvert Jong STVV ook voor een soort dienstencheques voor sportclubs in het algemeen waarmee mensen in nood toch in staat gesteld worden hun kind hun favoriete sport te laten beoefenen”, besluit Struys.