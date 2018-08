Jelle Engelbosch op stage bij Punch Powertrain 30 augustus 2018

02u40 0

In het kader van een VOKA-stage ging Vlaams volksvertegenwoordiger Jelle Engelbosch gisteren aan de slag bij Punch Powertrain in Sint-Truiden, actief op de markt van autotransmissies en met meer dan 1.200 werknemers één van de belangrijkste werkgevers in Sint-Truiden.





"Dit bedrijf is stevig verankerd in Haspengouw en we moeten er alles aan doen om dat zo te houden", aldus Jelle Engelbosch. "Punch heeft hier zijn hoofdzetel en onderzoeksfaciliteiten en we moeten actief meewerken om dit bedrijf zo veel mogelijk te ondersteunen zowel vanuit het stadsbestuur als vanuit Vlaanderen."





Onlangs kreeg het bedrijf nog 2 miljoen euro innovatiesteun van Vlaams minister van innovatie Muyters (N-VA) als steun voor hun uitbreiding met een New Technology Center en bijkomend onderzoeksgebouw in Sint-Truiden. Een totale investering van 22 miljoen euro, op termijn goed voor 600 nieuwe jobs.





Elk jaar organiseert VOKA een stage om parlementsleden kennis te laten maken met de werkvloer in Vlaanderen. Voka wil met dit initiatief parlementsleden nauwer in contact brengen met het bedrijfsleven. "Veel parlementsleden zijn bezig met dossiers die een directe impact hebben op het bedrijfsleven", aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Dit project geeft hen de perfecte opportuniteit om de effecten van die dossiers in de praktijk te zien." (DSS)