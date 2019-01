Jelle Engelbosch (N-VA):“Homo is geen scheldwoord” Na de echte rellen, volgt nu de eerste politieke rel Dirk Selis

20 januari 2019

09u48 0 Sint-Truiden Een Limburgse derby kan ernstige gevolgen hebben. Na de rellen met hooligans, volgt nu de eerste politieke rel. “Noem me een kleinzerig mietje maar ik erger me mateloos aan het gebruik van het woord “homo” als scheldwoord." zegt de kersverse Truiense N-VA-schepen Jelle Engelbosch als reactie op de populaire Facebookgrap waarbij Leandro Trossard een LGTB-vlag op Stayen neerplant met een niet mis te verstane tekst.

“Ik ben dat soort grappen meer dan beu. Het gaat me niet over het symbool of de vlag. Het is mij te doen over het feit dat homo nog steeds als scheldwoord wordt gebruikt. Vervang het woord homo door eender welke andere minderheidsgroep en niemand zou het pikken. En dat heeft vooral niets met kleinzerigheid te maken of niet tegen een homograp kunnen, want die vind ik meestal wel goed.” Zegt Jelle Engelbosch (N-VA)

Uit de kast

“En natuurlijk weet ik dat niemand die dat post iets tegen homo’s heeft. Er zijn zelfs vrienden van mij bij. Ik wil gewoon mensen bewust maken van het feit dat er hierdoor vele jongeren die vandaag worstelen met hun geaardheid moeilijker durven uit de kast te komen. Want nu wordt homo als iets negatiefs afgeschilderd. Ik ga dan ook geen klacht of zo neerleggen, maar ik wil wel dat de mensen zich er stilaan van bewust worden over de gevolgen van dergelijke grappen.” besluit Engelbosch.