Jef Cleeren (CD&V) betreurt nieuwe naam vakantiewerking “Jeugd, Sport en Spel” Truienaren kunnen kiezen: ‘Alles kids’, ‘Jong kabaal’, ‘Kids club’, ‘TamTam’ of ‘Heroes’. Dirk Selis

04 februari 2019

11u04 5 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden geeft haar vakantiewerking een make-over. Daar hoort ook een nieuwe naam bij. Die kunnen de Truienaren zelf mee helpen bepalen. De huidige naam ‘Jeugd, Sport en Spel’ dateert nog vanuit de tijd van oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V). “Waarom gaan ze die naam nu veranderen? Hele generaties Truienaren zijn er naar toe geweest. Het is bijna Truiens cultureel erfgoed”.

Via haar vakantiewerking biedt de stad Sint-Truiden tijdens de schoolvakanties leuke activiteiten aan voor kinderen en dit bovendien aan heel toegankelijke prijzen. Op zes verschillende locaties kunnen 4- tot 15-jarigen zich vermaken met allerlei spelletjes, workshops, excursies en zoveel meer.

Alles kids’, ‘Jong kabaal’, ‘Kids club’, ‘TamTam’ of ‘Heroes

“Op een gemiddelde vakantiedag maken zo’n 100 kinderen gebruik van dit aanbod. Dat is mooi en dat willen we natuurlijk zo houden. Na ruim 40 jaar is het daarom tijd om een nieuwe wind door onze vakantiewerking te laten waaien. Wat dat precies moet zijn? Die keuze laten we over aan de kinderen en hun ouders. Nog tot 14 februari kunnen ze deelnemen aan een online enquête en zo mee beslissen over de nieuwe naam van onze vakantiewerking”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. Deelnemers hebben vijf opties om uit te kiezen: ‘Alles kids’, ‘Jong kabaal’, ‘Kids club’, ‘TamTam’ of ‘Heroes’. Daarnaast kunnen ze ook zelf een suggestie doen. Iedereen die zo meedenkt over de vakantiewerking van de toekomst, maakt kans op een cinematicket. De nieuwe naam wordt binnenkort bekendgemaakt.

Trudo

“Heel jammer allemaal, ik vind dat ze de oude naam moeten houden. Samen met jeugdconsulent Jean-Marie Potters en mijn dierbare en veel te vroeg gestorven zoon Trudo heb ik ‘Jeugd, Sport en Spel’ veertig jaar geleden opgericht naar het voorbeeld van Pater Pacific. Het zou bijzonder jammer zijn dat ze die naam gaan schrappen. Generaties truienaren zijn ermee groot getrokken. Ik zal het in mijn fractie aankaarten, maar of het veel gaat uitmaken weet ik niet. Helaas heb ik nog maar weinig in de pap te brokken”, zegt gemeenteraadslid Jef Cleeren (CD&V).

“Hoe kan innovatie onze dienstverlening optimaliseren? Dat staat voor ons voorop. Met de nieuwe naam willen we onze vakantiewerking dan ook beter later aansluiten bij de leefwereld van onze Truiense jeugd. Zo tekenen we minstens voor nóg een halve eeuw van plezier en beleving op kinder- en jongerenmaat”, zegt ook burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Stemmen kan via www.sint-truiden.be/stemformulier-vakantiewerking.