Jeanne Dubois is 103 en leert zwemmen “Ik zou ook nog eens graag uit een vliegmachine willen springen” Dirk Selis

23 november 2018

19u42 0 Sint-Truiden Je bent nooi te oud om te leren zwemmen. Jeanne Dubois uit Velm heeft de smaak te pakken. Ze ging ondertussen al vijf keer een plonsje wagen in het zwembad van het wooncentrum Triamant. Het is meteen haar eerste schoolslag in 103 jaar tijd.

Jeanne Dubois groeide op in Velm en woonde het grootste deel van haar leven in Sint-Truiden. Ondertussen keerde ze terug naar Velm, maar dan om in woonzorgcentrum Triamant te gaan wonen.

Vroeger bestond dat niet

Onder begeleiding van een ergotherapeute wil Triamant haar oudere bewoners zo veel mogelijk doen bewegen. Zwemmen is daar een onderdeel van. Voor Jeanne is dat volledig nieuw. “Vroeger bestond dat niet”, zegt ze. “Met mijn voeten in het water, dat deed ik wel. Als we naar de zee gingen. Maar nooit verder dan de knieën. Ze zullen mij hier wel niet laten verdrinken, hé?”

Kopje onder

Of het zwemmen ondertussen al lukt? “Je zweeft wel echt. Dat is zwemmen hé, gewoon zweven. Ik heb schrik om kopje onder te gaan. Maar het lukt wel”, vertrouwt Jeanne ons toe. “Het is ook heel plezant. Anders zou ik ook niet teruggekomen zijn hé”, lacht Jeanne

Zwemmaatje Anke

Elke week vergezelt een familielid Jeanne naar het zwembad. Maar ergotherapeute Anke Grégoir(25) is haar vaste zwemmaatje. “We proberen plezier met oefening te combineren. Water is een heel goed medium om beweging en stappen te trainen. Als ergotherapeut ga je steeds kijken naar de wensen en de mogelijkheden van de mensen. Jeanne heeft altijd een zeer actief leven gehad. Het is belangrijk om steeds vitaliteit en autonomie na te streven. Het is zeker goed voor jouw brein en lichaam om te bewegen, cognitieve spellen uit te voeren en je netwerk en relaties te onderhouden. Er komt dus elke week iemand van haar familie mee in het water. We zijn begonnen met eerst wat watergewenning, aangezien ze nog nooit gezwommen had. Maar stukje met beetje maken we toch wat vorderingen. Jeanne is altijd nieuwsgierig en opzoek naar nieuwe uitdagingen. Ze zou zelf nog uit een vliegmachine willen springen of mee met mij naar de universiteit gaan”zegt Anke nog.