Jasper Vanhees wint 38ste auto Shop&The City "Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de auto met grote strik voor mijn deur zag staan"

12 november 2018

09u45 0 Sint-Truiden In september en oktober konden de shoppers in Sint-Truiden kans maken op een Hyundai i10 van Garage Merinsky. Jasper Vanhees uit Sint-Truiden kwam als winnaar uit de bus dankzij zijn scan bij ’t Bretoentje. Met zijn 24 jaar is hij de jongste winnaar tot nu toe. Voor het eerst ging Shop & The City de winnaar bij zijn thuis verrassen met de gewonnen wagen.

“Nietsvermoedend was ik thuis nog wat aan het werken aan mijn bureau, toen plots de bel ging. Ik was totaal verrast toen ik hoorde dat ik gewonnen had en kon mijn ogen echt niet geloven toen ik de wagen met grote strik voor mijn deur zag staan”, vertelt winnaar Jasper. “Mijn vriendin Janice en ik wonen nu een maand in Sint-Truiden en gaan elke zaterdag naar ’t Bretoentje voor onze inkopen. Janice zat blijkbaar mee in het complot en heeft de verrassing een hele week geheim kunnen houden. Heel straf!”

“Ik ben heel blij dat Joris zijn wagen heeft gewonnen dankzij een scan bij mij in de winkel. We kunnen het gebruik van de Shop & The City kaart alleen maar toejuichen. Bij elke aankoop vragen wij onze klanten naar hun kaart, want je weet maar nooit. En kijk, met succes! Met trots kunnen we nu zeggen dat er ook bij ons een wagen werd gewonnen” vult Kris aan, eigenaar van ’t Bretoentje.

“Het doet ons enorm plezier dat we een jongeman uit Sint-Truiden gelukkig kunnen maken met een wagen. Het is een teken dat het loyalty-systeem van Shop & The City ook aanslaat bij de jongere generatie shoppers in de stad”, aldus eerste schepen Pascal Vossius.