Jaloerse dertiger steelt hond van liefdesrivaal: 18 maanden cel VCT

28 november 2018

16u50 0 Sint-Truiden Een 38-jarige Truienaar ramde in januari 2016 de auto van zijn liefdesrivaal. Hij brak ook in bij de vriend van zijn ex en stal het hondje van de man. Uit jaloezie, want hijzelf had nooit een hondje van haar gekregen. De dertiger werd veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden en een boete van 600 euro.

K. (38) kon de breuk met zijn ex, na een relatie van twee jaar, moeilijk verwerken en haalde herhaaldelijk agressief uit. Toen de vrouw begin januari 2016 afsprak met een vriend, dook K. plots op met een donkerkleurige auto en ramde tweemaal het voertuig van zijn liefdesrivaal. Daarna stapte hij uit en sloeg de zijruit van de auto aan diggelen met een zelfgemaakte strijdknots. In de nacht van 11 op 12 januari brak hij in in de woning van zijn liefdesrivaal in Gingelom en nam de Maltezer van de man mee. De hond kon later veilig terugbezorgd worden. Twee weken later werd K. door het veiligheidspersoneel buiten gezet in een discotheek, nadat hij als een bezetene op zoek was gegaan naar zijn ex. Hij wachtte haar daarna op aan het huis van de man waar ze die avond bij was. Hij stal haar handtas en ging haar vriend te lijf met een moersleutel. De dertiger moet een schadevergoeding van ruim 5.400 euro betalen aan de slachtoffers van zijn agressie.