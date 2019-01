Italianen stelen 13.900 euro en horloge Hugo Boss BVDH

17 januari 2019

Drie Italianen van 45, 31 en 31 jaar zijn veroordeeld tot celstraffen tussen drie en vier jaar. Op 21 februari 2018 gingen ze in Sint-Truiden lopen met een geldsom van 13.900 euro en een horloge van Hugo Boss. De geldsom was verspreid over verschillende enveloppen. Het slachtoffer was een Roemeense vrouw (26). De drie Italianen hadden allen een gerechtelijk verleden. Dankzij beelden van onder meer camera’s aan Stayen kon de politie achterhalen wat er was gebeurd. De daders gebruikten een wapen en een vluchtauto om de feiten te plegen. De kosten van de publieke vordering worden verdeeld onder de drie, zodat ze elk 1.020,86 euro moeten betalen.