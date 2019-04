Is er sprake van een ‘Meghan Markle’- effect bij onderwaterbevallingen?: Sint-Trudo Ziekenhuis investeert alvast in nieuw verloskwartier met meer baden Dirk Selis

16 april 2019

18u29 0 Sint-Truiden De hoogzwangere Meghan Markle, echtgenote van de Britse prins Harry, zou later deze maand onder water willen bevallen. Of er vandaag sprake zal zijn van een ‘Meghan Markle’- effect valt af te wachten, al merken ze in het Sint-Trudo Ziekenhuis al een tijdje dat de interesse in onderwaterbevallingen opnieuw groeit.

“Op dit moment zijn er volop verbouwingswerken bezig in het Sint-Trudo Ziekenhuis, om begin augustus een volledig vernieuwd verloskwartier te hebben met daarin 3 nieuwe baden” zegt communicatiemanager Miet Driesen. Het Britse koningshuis heeft steeds een multiplicatoreffect gehad als het op medische innovatie aankwam bij de geboorte. Het was niemand minder dan de Britse Queen Victoria die als één van de eerste vrouwen gebruik maakte van verdoving tijdens haar bevalling. Daarna volgde de Britse vrouwen massaal het voorbeeld van hun ‘Queen’. De anesthesie kende haar doorbraak. Of er vandaag sprake zal zijn van een ‘Meghan Markle’- effect valt af te wachten, al ziet het Trudo Ziekenhuis een opwaartse trend.

Kleuren sfeerlicht

“Uiteraard is er het pijnstillend en relaxerend effect van het warme water voor de mama. Wanneer zij kiezen voor een natuurlijke bevalling zonder epidurale is dat dus zeker een meerwaarde” vertelt Christine Cardinaels, hoofdvroedvrouw bij Sint-Trudo Ziekenhuis. “Naast het fysische voordeel, merken we dat de sfeer bij een onderwaterbevalling heel anders is. In ons nieuwe verloskwartier gaan we met verschillende kleuren sfeerlicht in het bad kunnen werken. Wanneer de vrouw in arbeid is, zitten we rond het bad en is de betrokkenheid van de partner groter, merken we. En bij de effectieve bevalling is het voor de baby zelf een zachtere overgang richting de wereld, via het warme water waar de mama zich in bevindt.”

Tweede of derde kindje

“We merken wel dat de meeste onderwaterbevallingen bij ons gebeuren bij een tweede of derde kindje. Er zijn bij een eerste bevalling heel wat vrouwen die gebruik maken van het bad tijdens de arbeid, maar uiteindelijk wel op het bed bevallen, in een meer gecontroleerde omgeving. Zeker wanneer de uitdrijvingsfase traag verloopt, kan het nodig zijn om de baby nauwkeuriger te monitoren en beter zicht te hebben op wat er zich in het geboortekanaal afspeelt. Dat zijn zaken die bij een onderwaterbevalling niet altijd kunnen.”, aldus gynaecoloog dr. Senne Knaepen. Hij verwijst ook naar een mogelijke knip: “Episiotomie wordt enkel gedaan wanneer het nodig is voor moeder en/of kind om de bevalling te bespoedigen, maar is iets wat in het bad niet kan. Kortom, een onderwaterbevalling kan een heel mooie ervaring zijn voor moeder en kind, maar zeker bij een eerste, doorgaans moeizamere bevalling, is het niet altijd aangewezen.”