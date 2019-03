Inwoners Brustem willen géén testbaan in hun achtertuin Dirk Selis

21 maart 2019

14u39 0 Sint-Truiden De komst van een testbaan van het bedrijf Punch Powertrain in Sint-Truiden blijft voor beroering zorgen. Na het protest van de inwoners van de Zepperenweg, verschijnen nu ook zwarte vlaggen voor de woningen van de bewoners in Brustem. De realisatie van de testbaan is goed voor de verankering van 2.300 jobs. Maar niemand wil de 1,5 kilometer lange kombaan in zijn achtertuin.

Punch Powertrain, producent van automatische versnellingsbakken, heeft nood aan een eigen testbaan. Op een perceel van 16,5 hectare wil Punch Powertrain een kombaan, vergelijkbaar met het ovaal op de testbaan van Ford in Lommel, van 1,5 kilometer lang en twaalf meter breed aanleggen. “Waar de testbaan zal komen, is nog niet zeker. We onderzoeken vier locaties: domein Brustem, de Kapelstraat, het gebied tussen de Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg en het gebied tussen de N80-Zepperenweg”, verduidelijkt gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V).

Maar de buurtbewoners van Brustem steigeren. “Wij zijn al omgeven door drie drukke verkeerswegen, met veel vrachtverkeer, waar met de regelmaat van de klok ongevallen te betreuren vallen. De inplanting van een industriezone zal voor nog meer verkeersellende, vervuiling en lawaaihinder op de genoemde wegen zorgen. De Windmolenstraat zou als ontsluitingsweg van de kombaan dienen, waarbij de Geelstraat en de Brandhoutstraat nóg meer sluipverkeer te verwerken zullen krijgen. Het is nu al razend gevaarlijk op de oversteekzones op een aantal van de betrokken wegen, denk maar aan de kruispunten met de Groenstraat en de Rellestraat.”

Industriestad van Haspengouw

Gianni en Liesbeth wonen in de Windmolenstraat. “Wij hebben als jong gezin met twee kleine kinderen net een woning gekocht in de Windmolenstraat. Momenteel wonen we langs een drukke weg, met alle pollutie en overlast tot gevolg. Omdat we onze kinderen een betere toekomst wilden geven, waarbij ze onbezorgd buiten kunnen spelen en opgroeien, besloten we een woning te kopen in een rustige buurt, ver weg van deze pollutie en overlast. We moesten daarom ook even bekomen toen we, via de media, vernamen dat er plannen zijn om grenzend aan onze tuin een testbaan te bouwen. Sint-Truiden maakte destijds reclame als Hoofdstad van Haspengouw, waar het landelijk wonen was, met de voordelen van een stad. Daarop zijn we ingegaan. Hadden we dat geweten, waren we nooit naar Sint-Truiden getrokken.”

Extra Raadscommissie

Eddy El Herbouti van de Truiense sp.a wil nu dat er een extra raadscommissie over de komst van de kombaan wordt gehouden. “Als raadslid is het belangrijk dat we tijdig de nodige informatie krijgen over dit belangrijk dossier. Wij worden hierover ook veel aangesproken door inwoners. Daarom de vraag om dringend een extra raadscommissie hierover te organiseren. Het openbaar onderzoek loopt af op 28 maart. Desnoods wordt één van de voorziene raadscommissies van volgende week hiervoor gebruikt.”

2.300 jobs

Burgemeester Veerle Heeren wijst op het belang van de werkgelegenheid. “Wij zullen de belangen van onze inwoners verdedigen en de leefbaarheid als belangrijkste criterium hanteren. Maar de realisatie van de testbaan is goed voor 2.300 werknemers en die jobs zijn ook broodnodig.”