Internationaal projectorkest Anima Eterna Brugge schittert in Truiense Begijnhofkerk Dirk Selis

28 maart 2019

13u35 0 Sint-Truiden Gisteren trad Anima Eterna Brugge, het internationaal gerenommeerd projectorkest voor de eerste keer op in de Truiense Begijnhofkerk. De Begijnhofkerk zat afgeladen vol. “Een samenwerking met Sint-Truiden, een stad met een rijkdom aan erfgoed, wat sterk aanleunt bij onze missie, lijkt ons vanzelfsprekend. Dit concert was een eerste gesmaakte stap” zegt algemeen directeur Ann Truyens.

“De bezetting van het orkest varieert van 7 tot 80 musici, afhankelijk van het programma. Het repertoire reikt van Monteverdi tot Gershwin. Anima Eterna Brugge is een collectief van gepassioneerde internationale musici die bekendstaan als specialisten binnen hun vakgebied. Het beheersen van alle specifieke technieken die noodzakelijk zijn voor het bespelen van hun instrument(en), vraagt een buitengewoon engagement. Wij willen in de toekomst meer inzetten op spreiding in eigen land, dus ook in Limburg. We spelen gemiddeld 1x per seizoen in Hasselt, dat is uiteraard super, maar we willen meer. Als Truiense was het voor mij dan ook erg speciaal om in de stad van mijn jeugd te spelen” zegt de 46-jarige algemeen directeur Ann Truyens die momenteel in Brugge woont, maar opgroeide in Sint-Truiden.