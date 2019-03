Internationaal projectorkest Anima Eterna Brugge gaat samenwerking aan met Sint-Truiden Zakelijk directeur Ann Truyens belandt opnieuw in de stad van haar jeugd Dirk Selis

15u41 0 Sint-Truiden Anima Eterna Brugge, het internationaal gerenommeerd projectorkest met uitvalsbasis in Brugge treedt op 27 maart op in de Truiense Begijnhofkerk. “Een samenwerking met Sint-Truiden, een stad met een rijkdom aan erfgoed, wat sterk aanleunt bij onze missie, lijkt ons vanzelfsprekend. Dit concert is een eerste stap” zegt zakelijk directeur Ann Truyens.

“De bezetting van het orkest varieert van 7 tot 80 musici, afhankelijk van het programma. Het repertoire reikt van Monteverdi tot Gershwin. Anima Eterna Brugge is een collectief van gepassioneerde internationale musici die bekendstaan als specialisten binnen hun vakgebied. Het beheersen van alle specifieke technieken die noodzakelijk zijn voor het bespelen van hun instrument(en), vraagt een buitengewoon engagement. Wij willen in de toekomst meer inzetten op spreiding in eigen land, dus ook in Limburg. We spelen gemiddeld 1x per seizoen in Hasselt, dat is uiteraard super, maar we willen meer. Als Truiense is het voor mij dan ook erg speciaal om in de stad van mijn jeugd te spelen” zegt de 46-jarige Ann Truyens die momenteel in Brugge woont, maar opgroeide in Sint-Truiden

Aria’s van Händel voor mijn broer

Ann zag 12 oktober 1973 in Neerpelt haar levenslicht maar woonde vanaf haar derde levensjaar in Velm. Vanaf het 4de leerjaar ging ze naar het Heilig Graf in Sint-Truiden waarna Ann, door louter toeval in de muziekschool terecht kwam. “Eén van de dochters van onze huisdokter vroeg of ik haar niet wilde vervoegen. Al snel werd mijn passie voor klassieke muziek duidelijk. De lessen notenleer, piano en later hobo lagen aan de basis hiervan. Ik herinner me nog dat ik voor mijn broer bekende aria’s van Händel zong…maar eigenlijk kwam het erop neer dat ik meezong met een CD.” Vanaf het vierde middelbaar ging het richting de muziekhumaniora van Hasselt. Vanaf dat moment zong ik in het zangkoor van Sint-Joris in Alken onder de leiding van Kurt Bikkembergs. Door zijn toedoen ging ik naar het Lemmensinstituut waar ik hobo volgde bij Paul Dombrecht en Griet Cornelis om vervolgens mijn master als uitvoerend musicus te behalen in de klas van Joris van den Hauwe in het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Tijdens mijn studentenjaren had ik het geluk deel uit te maken van een aantal jeugdorkesten, zoals het Symfonische Jeugdorkest van Vlaanderen, maar vooral het Brussels Youth Orchestra. Dit deed de vlam alleen maar aanwakkeren. De rijkdom van het symfonische repertoire werd me nog duidelijker.” vertelt Ann

Harde wereld van de klassieke muziek

Al tijdens mijn studies aan het Lemmensinstituut werd het Ann duidelijk dat je over veel talent moet beschikken om het in de ‘harde’ wereld van klassieke muziek te ‘maken’ als uitvoerend musicus. “Laten we wel wezen. Dat was duidelijk niet aan mij besteed. Maar dat deed mijn passie voor klassieke muziek niet temperen, wel integendeel! Ik kan me geen leven indenken zonder muziek en in het bijzonder klassieke muziek. Mijn ouders en familie hebben me altijd ondersteund, ook al hadden zij geen enkele vorming of achtergrond omtrent muziek. Wel wees mijn vader me tijdens mijn studies er vaak op dat het niet vanzelfsprekend zou zijn een baan te vinden. In die tijd was er een liedje genaamd ‘busje komt zo’… hij zei me ‘busje komt niet zomaar zo…’ … ‘ doe wat je graag doet, dan kom je er wel, maar het zal niet vanzelf gaan…..’

Zakenwereld of culturele wereld

Uiteindelijk belandde Ann aan de andere kant van de tafel, deze van het organiseren. In 1998 werd ze verantwoordelijke artistieke planning & verkoop bij het orkest van Rudolf Werthen, I Fiammighi en een jaar later bij de Beethoven Academie van Jan Caeyers. Einde 2000 was Ann even out door ziekte, wat haar dan weer aanzette tot reflectie met als resultaat dat ze in september 2003, werd toegelaten aan de Solvay Business School in de full time MBA-class. “De grote hamvraag voor én na de MBA was of mijn plaats eerder in de zakenwereld lag of in de culturele wereld. Het antwoord is duidelijk, na een aantal tussenlandingen in Washington, Slovenië en Gent ben ik in 2008 zakelijk directeur geworden van Anima Eterna dat in 2010 werd omgedoopt tot Anima Eterna Brugge. Sinds 2018 werd ik er Algemeen Directeur. Met dit orkest, dat in 1987 werd opgericht door Jos van Immerseel maakte ik heel bijzondere momenten mee, zoals de uitvoering van alle Beethoven Symfoniën in Mexico en Sydney Festival naast heel wat andere concerten op uiteenlopende internationale podia. Maar nu dus ook Sint-Truiden” besluit Ann.

Anima Eterna Brugge o.l.v. Jakob Lehmann in de Begijnhofkerk van Sint-Truiden op 27 maart 2018 om 20.15u.