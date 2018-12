Inname openbaar domein wordt makkelijker Vanaf 15 januari eenvoudigere aanvraagprocedure en extra service bij inname van openbaar domein Dirk Selis

18 december 2018

20u31 0 Sint-Truiden De gemeenteraad van Sint-Truiden gaf dinsdag 18 december groen licht voor een nieuw retributiereglement dat de procedures rond inname van openbaar domein vereenvoudigt. Vanaf 15 januari kunnen inwoners hun aanvragen hiervoor indienen via een online module. Na goedkeuring staan de stadsdiensten ook in voor de levering van het nodige signalisatiemateriaal.

Een nieuw retributiereglement stroomlijnt de administratieve procedures rond de inname van openbaar domein. In de toekomst worden aanvragen centraal ingevoerd, beheerd en afgehandeld.

“In het verleden was het bijvoorbeeld zo dat je voor een commerciële activiteit moest aankloppen bij de ene stadsdienst, terwijl je voor een verhuis elders moest zijn. Dat wordt binnenkort een pak eenvoudiger. Inwoners kunnen vanaf 15 januari hun aanvraag indienen via een handige online module op onze stadswebsite”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Automatisch

In een gebruiksvriendelijke digitale omgeving melden inwoners zich aan op basis van hun identiteitsgegevens, waarna ze vlot kunnen aangeven waarom, wanneer, hoelang en waar ze een gedeelte van het publiek domein willen gebruiken.

Dat doen ze in regel twee weken vóór de dag van de inname. Daarnaast is er ook een spoedprocedure voor wie bijvoorbeeld vergeten is een aanvraag te doen. Hiervoor wordt wel een meerkost aangerekend. De betaling van het verschuldigde bedrag - dat automatisch berekend wordt - gebeurt overigens ook tijdens de aanvraag. Bij afkeuring wordt de som dan gewoon teruggestort.

Extra service

“Wie vroeger een deel van het openbaar domein wilde innemen, keek vaak aan tegen een berg papierwerk. Hierdoor liep er af en toe iets mis, waardoor ook wijzelf soms niet op de hoogte waren van bepaalde activiteiten. Het nieuwe reglement en de bijhorende aanvraagmodule zijn dus zowel voor de Truienaar als het stadsbestuur een verbetering. Als extra service leveren onze stadsdiensten ter plaatse ook de nodige signalisatieborden om de inname aan te duiden. In het verleden moesten inwoners die eigenhandig gaan afhalen”, besluit schepen van Financiën Ingrid Kempeneers.

Praktisch

Het nieuwe retributiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van dinsdag 18 december. Vanaf 15 januari is de online aanvraagmodule beschikbaar via www.sint-truiden.be/inname-openbaar-domein. Wie hierbij wat hulp nodig heeft, kan terecht bij het stadsloket of de lokale politie. Na een proefperiode van enkele maanden wordt het digitale systeem nog bijgestuurd op basis van de ervaringen van de gebruikers.