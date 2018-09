Industrieterreinen heten nu 'Poort Sint-Truiden' 07 september 2018

Sint-Truiden maakt komaf met de onlogische bewegwijzering op zijn bedrijventerreinen. In de plaats komt een modern en gebruiksvriendelijk systeem. Bovendien verdwijnen de namen van de afzonderlijke bedrijventerreinen: Brustem Industriepark, Schurhovenveld, Sint-Truiden Zuid en Volmolen. 'Poort Sint-Truiden' wordt de gezamenlijke vlag. De ondernemers zijn alvast enthousiast over de plannen. "Hoog tijd dat we letterlijk de weg inslaan naar de toekomst", klinkt het. De archaïsche bewegwijzering verdwijnt dit jaar nog. (DSS)