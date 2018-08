Inbrekersduo slijpt twee uur door immens zware brandkast 01 augustus 2018

02u49 0 Sint-Truiden Twee dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken bij Food&Drink in Sint-Truiden. Twee uur lang hebben ze met een slijpschijf een zware brandkast opengeslepen.

Food&Drink is een grossier in voeding en diepvriesproducten gelegen op de Hasseltsesteenweg 70 in Sint-Truiden. "Het tapijt op de grond van mijn kantoor lag helemaal aan flarden en midden in brandkast pronkte er een groot gat", vertelt zaakvoerster Ingeborg Jans. "De meer dan aanzienlijke inhoud was nagenoeg verdwenen."





Camerabeelden

"Op de camerabeelden zijn twee onherkenbare personen te zien met een grote en een kleine gestalte. Ze zijn dinsdag omstreeks 2.30 uur binnengekomen langs de achterkant van het gebouw via het Speelhof en hebben met onze eigen slijpschijf de brandkast gedurende twee volle uren opengeslepen. Ze wisten van A tot Z hoe onze winkel ingedeeld was. Vermoedelijk zijn ze hier een aantal keren komen winkelen om onze zaak in kaart te brengen", vertelt Ingeborg.





"Wij hopen dat onze camerabeelden en de camerabeelden die in het Speelhof gemaakt zijn opheldering in deze onverkwikkelijke zaak kunnen brengen. Gelukkig zijn we hiervoor verzekerd, maar dat maakt deze ervaring niet minder pakkend. Dit is al de tweede keer in één kaar tijd dat we ongewenst nachtelijk bezoek kregen." De politie van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is een onderzoek gestart. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. (DSS)