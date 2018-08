Inbrekers komen twee keer terug op klaarlichte dag 16 augustus 2018

Drie inbrekers zijn dinsdag tot twee keer toe gesignaleerd bij dezelfde woning langs de Lenaertsstraat in Brustem, bij Sint-Truiden. Nadat hun eerste inbraakpoging rond de middag mislukt was, zagen de stomverbaasde inwoners de bende vier uur later nog een keertje doodleuk rond het huis zwerven.





"Mijn zoon Gilles had de boeven dinsdagmiddag een eerste keer opgemerkt," zegt bewoonster Petra Malcorps. "Ze hadden al een ladder geplaatst tegen een slaapkamerraam op de eerste verdieping. Daar zag mijn zoon hen plots naar boven klauteren. Hij riep meteen en we hebben de politie gebeld. We zagen drie jongemannen te voet wegrennen. De hadden een zuiders uiterlijk. Eén had een muts op, en een tweede droeg een kap over zijn hoofd. Agenten zijn hier 's middags de vaststellingen komen doen. Kennelijk hadden ze ook al ons keukenraam beschadigd."





Groot was de verbazing toen de daders omstreeks 16 uur opnieuw rond hetzelfde huis kwamen kijken. "Een vriend die in de buurt was, zag hen toevallig," zegt Petra. "Hij is nog met zijn terreinwagen achter hen aangereden dwars door de fruitplantage. Daarbij heeft hij zich jammer genoeg vastgereden, met stukken aan zijn auto tot gevolg. Mijn man en zoon zijn in de andere richting gereden, in de hoop hen te kunnen insluiten. Ook de politie was op enkele minuten hier. Ze hebben zelfs nog een helicopter ingezet, in de hoop hen te kunnen vatten. Maar helaas was de bende een tweede keer kunnen ontsnappen. Anderen die hen in de namiddag gezien hadden, gaven exact dezelfde omschrijving van het trio aan de politie. Het moet dus wel om dezelfde daders gaan." (DSS/RTZ)