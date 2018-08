Inbraken 07 augustus 2018

In een huis in de Rijschoolstraat in Sint-Truiden is afgelopen weekend ingebroken. De precieze omvang van de buit is er nog niet bekend.





In een woning aan de Hasseltsesteenweg konden dieven geld buit maken.





In de Broekstraat verdween bij een inbraak onder meer keukengerei uit een huis. (RTZ)