Inbrakenplaag teistert verenigingen Domein Terbiest Verloedering wordt alsmaar erger, verenigingen smeken om maatregelen van Stad Dirk Selis

12 november 2018

16u50 0 Sint-Truiden Zaterdag werd in de nagelnieuwe kleedkamers van Jong STVV voor de tiende keer ingebroken. “Het begon allemaal in de herfst van 2017 dat er in onze kantine werd ingebroken. Maar sinds deze zomer is de situatie gewoon onhoudbaar geworden. De frustratie binnen de club bereikt stilaan haar kookpunt. De stad zwijgt in alle talen en doet niets, de politie doet haar best, maar dweilt met de kraan open. Er wordt véél beloofd, veel gedeeld op FB, woedend gereageerd, maar uiteindelijk komen er geen oplossingen. Het is precies of men ons wil wegpesten?” zegt secretaris Ronny Smits.

“Mannekes, niets aan de kanten en in de hoeken oprapen hé” hoor je de trainer in de sportkantine van Jong STVV roepen. “Tja we willen het niet meegemaakt hebben dat één van onze voetballertjes zich prikt aan de heroïnespuiten die hier maar al te vaak liggen.” zucht trainer Geert Coenen van de U11 van Jong STVV. “Na een weekend nog maar eens de rommel en viezigheid opruimen van de inbrekers, junkies of krakers. Geplunderde frigo’s kapotte deuren, ingestampte muren. Het hoort stilaan bij de trieste orde van de dag op Terbiest. De nalatigheid van de Stad Sint-Truiden om hier, voor eens en altijd, deftig kom af mee te maken is schrijnend. Veel beloftes, veel medeleven, veel deelacties op Facebook, maar uiteindelijk gebeurt er .... NIETS !! De politie doet absoluut haar best met meerdere patrouilles, maar het is allemaal niet meer dan een druppel op een hete plaat.” zucht de secretaris van Jong STVV Ronny Smits.

Systeem Paraplu

“Ook de hondenschool Onze Trouwe Vriend kent dezelfde problemen. Vanaf 21 juli tot nu heeft hun kantine maar liefst vijf keer ongewenst bezoek gehad. We zijn echt niet met de pakken blijven zitten en hebben verschillende mogelijke oplossingen aangeboden. We vroegen om camera’s in rechtstreeks contact met de politie te plaatsen én roosters voor de ramen van het kantinegebouw te hangen. Maar je kan beter tegen een muur praten want binnen de stadsadministratie word je geconfronteerd met het befaamde systeem paraplu. Dat is de taak van de politie, het is eigendom van het Gemeenschapsonderwijs, dat is voor de burgemeester hoor… We worden er stilaan horendol van!” zegt Ronny Smits

Verscherpte politiecontrole

Schepen van Sport Carl Nijssens zegt dat hij doet wat hij kan: “We betreuren de inbraak in de lokalen van de voetbalclub. Het Domein Terbiest is nog tot 2023 in erfpacht bij de stad en huisvest een aantal verenigingen, waaronder een aantal sportclubs. Onze sportdienst biedt ondersteuning aan deze sportclubs. We zullen de schade onmiddellijk herstellen zodat de werking van de club niet in het gedrang komt. Al meermaals heb ik, de afgelopen jaren, verscherpte politiecontrole gevraagd om de veiligheid op dit domein te garanderen. Ik ga opnieuw vragen om extra politiepatrouilles zowel overdag als ‘s nachts in te zetten om de clubs op het kasteeldomein te ondersteunen. Ik zal ook samen met de sportdienst een dossier maken en voorstellen aan het schepencollege om meer openbare verlichting te plaatsen en extra camerabewaking voor onze verenigingen. Maar goed, veiligheid is de bevoegdheid van de burgemeester hé.”

Opvolgers

“Ondertussen heb ik ook aan de sportdienst gevraagd een infovergadering te organiseren met alle sportclubs die er gehuisvest zijn om ook zo samen tot veiligheidsafspraken te komen en zo een gezamenlijke verhoogde waakzaamheid te hebben. De toekomst van dit domein en de huisvesting van de clubs stond al met stip op de agenda. Ik vraag dan ook aan mijn twee opvolgers om hier de nodige aandacht aan te geven.” besluit uitredend schepen van Sport Carl Nijssens