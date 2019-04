In beeld: Vuurkorven beschermen jonge bloesems tegen de nachtvorst Mine Dalemans

13 april 2019

13u29 4

Een haast sprookjesachtig tafereel vannacht tussen de Haspengouwse bloesems. Maar de fruittelers hebben er een slapeloze nacht opzitten, want door de koude moeten ze uur na uur controleren of het kwik onder nul gaat. Doen ze dat niet, bevriezen de bloesems en is de oogst verloren. Veel telers zetten de voorbije nacht warmtekanonnen of vuurpotten in om te vermijden dat het kwik te snel daalde.