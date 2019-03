In Beeld : Afscheid van de minderbroeders in Sint-Truiden DSS

17 maart 2019

De minderbroeders te Sint-Truiden vierden zondag hun laatste mis in 800 jaar. Er werd veel volk verwacht. Maar 900 aanwezigen overtrof alle verwachtingen. Vele Truienaren grepen hun laatste kans om in de monumentale, barokke, classicistische minderbroederskerk een misviering mee te maken. Op de schouders van Pater Frans rustte de taak om de misviering tot een goed einde te brengen. Voor de speciale gelegenheid was de kerk prachtig aangekleed door Limburgse floristen.

Op dinsdag 19 maart om 18u.30 is er nog een korte vesperdienst in de minderbroederskerk met aansluitend de plechtige processie: het

Evangelieboek en het Sacrament worden dan langs de Grote Markt overgebracht naar de O.L.V. Kerk. Wat er dan met minderbroederskerk zal gebeuren is voorlopig nog onduidelijk.