In 2015 voor dood opgeraapt bij zware crash, vandaag is Nolan (19) kampioen supercross Dirk Selis

11 december 2018

Toen de veelbelovende Truiense motorcrosser Nolan Cordens (19) op een zondagochtend in april 2015 zwaargewond geraakte bij een verkeersongeval in Oostenrijk, geloofde werkelijk niemand in een comeback. Een Italiaanse bestuurder was met hoge snelheid op de mobilhome van zijn ouders gecrasht. Door de inslag werd Nolan uit het voertuig geslingerd en raakte hij levensbedreigend gewond. Na een lange revalidatie staat hij er vandaag weer, en hoe.

Het ongeval gebeurde rond 7.00 ’s morgens op de A12-Inntalautobahn in Ebbs in de buurt van Kufstein, niet ver van de grens met Duitsland. De familie Cordens was op de terugweg na een EK-wedstrijd in het Italiaanse Arco di Trento toen een roekeloze Italiaanse bestuurder (47) tegen een snelheid van 210 kilometer per uur met zijn BMW achteraan op hun mobilhome knalde. “We mochten er niet harder dan 100 kilometer per uur en deden dat ook”, vertelt vader Jan. “Plots werden we volledig weggeduwd en botsten we frontaal tegen de vangrail.”

De mobilhome kantelde en kwam op zijn zij terecht. Jan Cordens en zijn vrouw Els Wijnants (42) konden uit hun mobilhome kruipen. Ze liepen slechts lichte verwondingen op, maar hun zoon Nolan was er een pak erger aan toe. “Hij was uit de mobilhome geslingerd”, verklaart vader Jan. “Het eerste waar hij om bekommerd was, waren zijn motoren.”

Schedelboring

Nolan werd met een traumahelikopter naar Kufstein overgebracht en later naar het ziekenhuis in Innsbrück. “Ik had een schedelbreuk, een bloeding, schouder uit de kom en problemen met mijn longen” zegt Nolan. “Het zag er niet goed uit, maar ik ben een vechter. Ze hebben een schedelboring gedaan. Volgens de artsen was het een mirakel Ik heb alles terug moeten aanleren. In de eerste dagen na mijn ongeval kon ik zelfs nog niet eens praten, maar met gebaren en schrijven maakt ik wel duidelijk wat ik wou. Onder meer dat ik snel weer de motor opwilde.” zegt Nolan Cordens

Garage Cordens

De driejarige Nolan raapte het motocrossvirus op in de autogarage Cordens van zijn 76-jarige grootvader Albert in Borgloon. Van een kleine quad ging het al snel naar een eerste motor. Wanneer Stefan Everts op Sportweekend verscheen, stond de tijd ten huize Cordens ook telkens even stil. Vader Jan heeft zich daar altijd over verbaasd. “Wij zijn helemaal geen motorcrossfamilie, maar Nolan was er van kindsbeen af door bezeten. Zijn eerste woorden na zijn ongeval gingen dan ook over de cross. Hij wilde absoluut terug op zijn motor. Hij heeft dan ook keihard met zijn kinesist en mentor Gert Kempeneers gewerkt aan zijn comeback.”

“Zelden zo’n maturiteit, zelfbeheersing en volharding gezien bij een een negentienjarige jongen. Je voelt aan alles dat Nolan voor de wereldtop bestemd is.” zegt zijn kinesist Gert Kempeneers.

Prince of Barcelona

De winst op de internationale supercrosswedstrijd eind november in het Palau Sant Jordi De Barcelona is dan ook een duidelijk teken aan de wand. Hij stond er op het hoogste schavot als de Prince of Barcelona. Nolan is klaar voor meer. “Ik wil de nummer 1 van Europa worden, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Maar eerlijk, ik wil vooral plezier beleven aan mijn sport met zo weinig mogelijk ongevallen.” besluit Nolan Cordens