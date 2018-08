Iedereen wil eigen appeloogst laten persen 30 augustus 2018

02u39 0 Sint-Truiden Wie appels of peren uit de eigen boomgaard heeft, kan die bij Pipo Appelsappen in Sint-Truiden laten persen. Het sap wordt meteen gepasteuriseerd en verpakt in dozen van vijf liter, zodat het minstens een jaar houdbaar is. Steeds meer mensen maken hier gebruik van.

Martin Declerc en Christa Romsee uit Dilsen-Stokkem hebben 400 kilo appelen uit hun boomgaard meegebracht. "We hebben, omwille van het zeer warme weer, twee weken vroeger dan andere jaren geoogst. Een goede zaak, want ik was door mijn voorraad appelsap heen en dat is voor mij wel een gemis. Ik drink alle dagen appelsap afkomstig van mijn eigen boomgaard. Het is niet alleen erg gezond maar het geeft ook een prettig gevoel. Van mijn boom in de tuin naar een gekoeld glas appelsap in mijn zetel."





Drukke dagen

Voor Brecht Porrey van PIPO Appelsappen zijn het drukke dagen.





"We werken met een reservatiesysteem en ontvangen gemiddeld een 25-tal mensen per dag. Onze klanten komen van heinde en verre om hun fruit te laten persen. De bomen hangen heel goed vol en mensen vinden het zonde om de appelen die ze op die korte tijd niet kunnen opeten, te moeten weggooien."





"Ons publiek wordt niet alleen groter, het verandert ook. Waar in het begin eerder de hipsters en de uitgesproken milieubewuste mensen ons bezochten, merken we nu dat gewone gezinnen ook de weg naar onze fruitpers gevonden hebben", besluit Porrey. (DSS)